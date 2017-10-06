İsveç'te bir Alman vatandaşı gözaltına alındı

İsveç'te, sırt çantasında bomba yapımında kullanılan kimyasal maddeler bulunduğu iddia edilen bir Alman vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.
Expres gazetesinin haberine göre, Göteborg kentindeki Landvetter Havalimanı'nda bir Alman vatandaşı, çantasında bomba yapımında kullanılan kimyasal maddeler bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Göteborg Emniyet Müdürlüğü Polis Sözcüsü Peter Adlersson, 20 yaşındaki şüphelinin havalimanında X-Ray cihazından geçerken fark edildiğini, şüphelinin sırt çantasında bomba yapımında kullanılan kimyasal maddeler bulunduğunu ve söz konusu maddelerin incelendiğini kaydetti.
AA