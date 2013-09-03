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İsveç Suriyeli sığınmacılara oturum izni veriyor

İsveç, Suriye'deki savaştan kaçarak ülkeye gelen ve sığınma talebinde bulunanlara sınırsız oturum izni vereceğini açıkladı.

İsveç Suriyeli sığınmacılara oturum izni veriyor

İsveç, Suriye'deki savaştan kaçarak ülkeye gelen ve sığınma talebinde bulunanlara sınırsız oturum izni vereceğini açıkladı.

03 Eylül 2013 Salı 12:12
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İsveç Suriyeli sığınmacılara oturum izni veriyor

STOCKHOLM

İsveç, Suriye'deki savaştan kaçarak ülkeye gelen ve sığınma talebinde bulunanlara sınırsız oturum izni vereceğini açıkladı. Suriyeli sığınmacılar isterlerse ailelerini de İsveç'e getirebilecek.

Suriye'den kaçarak İsveç'e gelen sığınmacıların sayısının 8000'e ulaştığı bildirildi.

İsveç'teki Suriyeli sığınmacıların durumu ile ilgili yeni karar alındığını bu sabah açıklayan İsveç Göçmen Dairesi Başkanı Anders Danielsson, sığınmacılara süresiz oturum izni verileceğini duyurdu. Suriye'deki durumun gittikçe kötüleştiğine ve yakın zamanda düzeleceği konusunda umut bulanmadığına dikkati çeken Danielsson, aldıkları kararın uluslararası hukuka uygun olduğunu söyledi.

Danielsson, 8000 Suriyelinin yakınlarının da İsveç'e gelebileceğini kaydetti.

İsveç'in Suriye'de temsilciliğinin bulunmadığını belirten Danielsson, Suriyelilerin en yakın komşu ülkedeki temsilciliğe gidip, buradan İsveç'teki yakınının yanına gitmek için talepte bulunabileceğini vurguladı.

Avrupa Birliği ülkeleri içinde ilk kez İsveç'in Suriyeli sığınmacılara ve yakınlarına vize verme kararı aldığı kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 03.09.2013 12:12
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İsveç Suriyeli Sığınmacılara Oturum Izni Veriyor
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