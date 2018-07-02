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İsveç BMGK dönem başkanlığını devraldı

İsveç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bir aylık dönem başkanlığını devraldı.

İsveç BMGK dönem başkanlığını devraldı

İsveç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bir aylık dönem başkanlığını devraldı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:33
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İsveç BMGK dönem başkanlığını devraldı

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, hükümetin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, BMGK geçici üyesi olan ülkesinin 1 Temmuz-1 Ağustos'ta konseyin dönem başkanlığını yürüteceğini açıkladı.

Wallström, son derece zorlu bir dönemde dünya sorunlarıyla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Çok sayıda insanın sıkıntıda olduğu, sığınmacı konumuna düştüğü bir dünyada yaşıyoruz. Başkanlık dönemimizde kadın ve çocuk haklarını ön plana çıkaracağız. Yemen, Suriye ve Myanmar'daki sorunlar da ana gündem maddelerimiz olacak. Aktif bir diplomasiyle sorunların üzerine gideceğiz.'' değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsveç Dışişleri BakanıMargot Wallströmİsveç
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