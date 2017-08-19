Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107202
ALTIN
145.447
DOLAR
3.5161
STERLİN
4.5323
EURO
4.1312
"Postacı Nevzat"
"Postacı Nevzat"
Eve hapsolmak istemiyor
Eve hapsolmak istemiyor
FETÖ'nün "diyanet yapılanması"na iddianame
FETÖ'nün "diyanet yapılanması"na iddianame
'Munzur' 143 kuruşla 130 kilometre gidiyor
'Munzur' 143 kuruşla 130 kilometre...
Türk Yıldızları şehit Eren anısına uçacak
Türk Yıldızları şehit Eren anısına...

İsveç 106 yaşındaki sığınmacıyı sınır dışı etme kararı aldı

İsveç Göçmenlik Bürosu, dünyanın en yaşlı sığınmacısı olduğu sanılan 106 yaşındaki Afgan Bibikhal Uzbek'in sınır dışı edilmesine karar verdi.

İsveç 106 yaşındaki sığınmacıyı sınır dışı etme kararı aldı

İsveç Göçmenlik Bürosu, dünyanın en yaşlı sığınmacısı olduğu sanılan 106 yaşındaki Afgan Bibikhal Uzbek'in sınır dışı edilmesine karar verdi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 13:21
17 Okunma
İsveç 106 yaşındaki sığınmacıyı sınır dışı etme kararı aldı

İsveç Göçmenlik Bürosu dünyanın en yaşlı sığınmacısı olduğu sanılan 106 yaşındaki Afgan Bibikhal Uzbek'in iltica talebini reddederek, sınır dışı edilmesine karar verdi. İsveç devlet radyosu SR'nin haberine göre, Göçmenlik Bürosu, Batı Götland bölgesine bağlı Skaraborg kentinde bir senedir yaşayan yaşlı kadının iltica talebini reddederek, sınır dışı edilmesine karar verdi. Uzbek'in sınır dışı edilme kararına itiraz hakkı bulunuyor. Geçen sene 105 yaşındayken savaştan kaçan Afgan kadın Uzbek, ailesiyle kaçak yollardan Hırvatistan'a ulaşmıştı. Hırvatistan polisi, Uzbek'in evraklarını incelediklerini ve yaşlı kadının 105 yaşında olduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı. Yaşlı kadın Hırvatistan'dan sonra İsveç'e giderek sığınma talebinde bulunmuştu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İsveçİsveç Göçmenlik BürosuDünyanın En Yaşlı Sığınmacısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de silahlı saldırı: 1 polis öldü, 3'ü yaralandı
ABD'de silahlı saldırı: 1 polis öldü, 3'ü yaralandı
ABD'den Adana'da düşen insansız hava aracına ilişkin açıklama
ABD'den Adana'da düşen insansız hava aracına ilişkin açıklama
Paris'teki sığınmacıların bulunduğu kamp boşaltıldı
Paris'teki sığınmacıların bulunduğu kamp boşaltıldı
Suriye insani yardımların odağında
Suriye insani yardımların odağında
'Yemen'deki çocuk ölümlerinin yarısından Suudi koalisyonu sorumlu'
'Yemen'deki çocuk ölümlerinin yarısından Suudi koalisyonu sorumlu'
Bulgaristan Başbakanı vatandaştan özür diledi
Bulgaristan Başbakanı vatandaştan özür diledi
Uganda'daki Güney Sudanlı mülteci sayısı 1 milyonu aştı
Uganda'daki Güney Sudanlı mülteci sayısı 1 milyonu aştı
Kerkük'te 'IKBY bayrağı' kararına iptal
Kerkük'te 'IKBY bayrağı' kararına iptal
Çin’den ABD'ye eleştiri
Çin’den ABD'ye eleştiri

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ