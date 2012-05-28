İşte Esed'in Hula'da yaptığı katliam

Suriye'nin Humus kentine bağlı Hula ilçesinde Beşşar Esed yönetimine bağlı ordu birliklerinin yaptığı katliamı anlatan tanıklar, yürekleri sızlattı. Katliamda hayatını kaybedenler evlerinin önünde toprağa verildi.



Suriye'de Esed yönetimine bağlı ordu birlikleri ve Şebbiha milislerinin operasyonlarının Humus, Hama ve İdlib kırsalında yoğunlaştığı bildirildi.

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), ülkenin orta kesimlerinde bulunan Humus'un Halidiye mahallesinde patlama seslerinin geldiğini duyururken, Şam Haber Ağı (SNN), Türkiye sınırı yakınlarındaki İdlib'te çatışma ve bombardımanların yoğunlaştığını bildirdi.

Bilanço ağırlaşıyor

Suriye'de rejim karşıtı olayların başladığı geçen yılın Mart ayından bu yana 13 binden fazla kişinin öldürüldüğü bildirildi.

El Arabiya'nın haberine göre Suriye İnsan Hakları İzleme örgütünden Rami Abdurrahman, olaylarda 9183'ü sivil, 13.004 kişinin öldüğünü belirtti. Ölenlerden 3072'sinin hükümet askeri, 749'unun ordudan ayrılanlar olduğu kaydedildi. Rami Abdurrahman, Annan Planı çerçevesinde 12 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesten bu yana ise 1881 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

İzleme örgütünün verdiği sayıya, Humus'un Hule ilçesinde geçen Cuma günü yapılan katliamda ölen, üçte biri çocuk 92 kişinin dahil olduğu bildirildi.