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'İstanbul Kapısından Belgrad Kapısına Dostluk Köprüsü'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in mayıs ayındaki Türkiye ziyareti dolayısıyla düzenlenen bisiklet turunun katılımcıları, Belgrad'dan yola çıktı.

'İstanbul Kapısından Belgrad Kapısına Dostluk Köprüsü'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in mayıs ayındaki Türkiye ziyareti dolayısıyla düzenlenen bisiklet turunun katılımcıları, Belgrad'dan yola çıktı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 14:34
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'İstanbul Kapısından Belgrad Kapısına Dostluk Köprüsü'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in mayıs ayındaki Türkiye ziyareti dolayısıyla düzenlenen "İstanbul Kapısından Belgrad Kapısına Dostluk Köprüsü" temalı bisiklet turunun katılımcıları, başkent Belgrad'dan İstanbul’a doğru yola çıktı.

Başkent Belgrad'daki İstanbul Kapısı'ndan, İstanbul'daki Belgrad Kapısı'na kadar 9 gün boyunca pedal çevirecek 4 bisikletçi, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri dünyaya duyurmayı hedefliyor.

Tura katılan Türk ve Sırp bisikletçiler, Cumhurbaşkanı Vucic ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in katılımıyla Belgrad'da düzenlenen uğurlama töreninin ardından, İstanbul'a doğru yola çıktı.

"Bu tur, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin daha güçlü ve daha yakın olduğunun kanıtıdır"

Türkiye'den Oğuzhan Ermiş ve Muhammed Ali Oğuz ile Sırbistan'dan Milica Rakic ve Aleksandar Mijatovic'in pedal çevireceği bisiklet turunun, "müthiş bir dostluk jesti" olduğunu vurgulayan Vucic, "Bu tur, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin, gün geçtikçe daha ciddi, daha güçlü ve daha yakın olduğunun kanıtıdır." dedi.

Yolculukları öncesinde Sırp bisikletçilerle konuştuğunu dile getiren Vucic, "Onlara, yalnızca kendilerini değil tüm ülkemizi, Türk firmalarında çalışan tüm işçilerimizi ve gelecekte bu firmaların istihdam sağlayacağı tüm vatandaşlarımızı temsil ettiklerini söyledim." diye konuştu.

Türkiye'nin, Sırbistan'a çok büyük yardımlarda bulunduğunu anımsatan Vucic, ülkenin gelişmemiş şehirlerinde yakın zamanda açılması planlanan Türk işletmelerinin, onlarca yıl işsiz kalan yüzlerce kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

Vucic'den daha fazla yatırımcı vurgusu

Türkiye ile siyasi ilişkilerin daha da gelişmesi temennisinde bulunan Vucic, Sırbistan'a daha fazla Türk yatırımcının gelmesi gerektiğini vurguladı.

Sırbistan'da, Türkiye ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde et fiyatlarının yüzde 20 arttığını aktaran Vucic, "Bu daha başlangıç, birçok alanda farklı fırsatlara sahip olacağız." dedi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad arasında Türkiye'nin desteğiyle inşa edilecek otoyol projesinin büyük önem taşıdığını hatırlatan Vucic, projenin planlandığı şekilde devam ettiğini söyledi.

"Sırbistan vatandaşları İstanbul'u çok seviyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesini büyük bir sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Vucic, görüşmede, bölgedeki meselelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına yapılabileceklerin ele alınacağını ifade etti.

Sırbistan'a gelen Türk turistlerin, başkentin dört bir yanını gezme fırsatı bulduğunu anımsatan Vucic, "İstanbul Kapısı'nı görmeden dönmüyorlar, korkarım Türkiye'yi ziyaret eden Sırplar, şehrin nadide bir yerinde bulunan muhteşem Belgrad Kapısı'nı bulmakta zorlanıyor. Ancak bu sorunun aşılacağını düşünüyorum, zira Sırbistan vatandaşları İstanbul'u çok seviyor." ifadelerini kullandı.

Belgrad Büyükelçisi Bilgiç: Bu bisiklet turu da Türkiye ile Sırbistan'da yaşayan insanları yakınlaştıracaktır

Belgrad Büyükelçisi Bilgiç de İstanbul Kapısı'nın şehrin girişini temsil ettiğini anımsatarak, "Cumhurbaşkanı Vucic'in Ankara ziyareti öncesinde birçok ortak noktaya sahip olduğumuzu göstermek istiyoruz, bu bisiklet turu da Türkiye ile Sırbistan'da yaşayan insanları yakınlaştıracaktır. Bu tur, iki ülke arasındaki dostane ilişkinin gelişmesine katkı sağlıyor." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sırbistanİstanbul Kapısı
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