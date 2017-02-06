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İsrailli bakan ağlamak için soğan kullandı

İsrail İçişleri Bakanı Deri’nin, seçim kampanyasında kullandığı bir videoda ağlamak için soğan kullandığı ortaya çıktı.

İsrailli bakan ağlamak için soğan kullandı

İsrail İçişleri Bakanı Deri’nin, seçim kampanyasında kullandığı bir videoda ağlamak için soğan kullandığı ortaya çıktı.

06 Şubat 2017 Pazartesi 15:40
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İsrailli bakan ağlamak için soğan kullandı

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri’nin, seçim kampanyasında kullandığı bir videoda ağlamak için soğan kullandığı ortaya çıktı.

İsrail'deki "Kanal 2" televizyonunda yayınlanan bir videoda, Şas Partisi lideri Deri’nin 2015 seçim kampanyasında kullanmak için çektiği bir video kaydında ağlayabilmek için soğan isteyerek gözüne sürdüğü görüldü.

Ağlamak için gösterdiği tüm çabaların ardından gülerek "başaramadım" diyen Deri'nin, ağlama sahnesini yardımcılarından birinin kendisine verdiği soğanı kullanmak suretiyle gerçekleştirebildiği dikkati çekti.

İsrail İçişleri Bakanı'nın seçim kampanyasında kullandığı söz konusu görüntüde, partisinin eski lideri Haham Ovadia Yusuf için göz yaşı dökmeye çalıştığı kaydedildi.

Deri, Şas’ın lideri Haham Yusuf’un 2013’te ölümünden sonra, partinin başına geçmişti.

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri daha önce İçişleri Bakanlığı görevindeyken, rüşvet suçlamasıyla 2000-2002 yıllarında 22 ay hapis yatmıştı. 

AA

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