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'İsrail'in müdahalesi kabul edilemez'

Mavi Marmara gemisinde bulunan Alman Milletvekili Groth "İsrail Deniz Kuvvetlerinin ve hükümetinin uluslararası sulardaki gemilerin ilerlemesini engellemesi kabul edilemez" dedi

'İsrail'in müdahalesi kabul edilemez'

Mavi Marmara gemisinde bulunan Alman Milletvekili Groth "İsrail Deniz Kuvvetlerinin ve hükümetinin uluslararası sulardaki gemilerin ilerlemesini engellemesi kabul edilemez" dedi

02 Temmuz 2015 Perşembe 11:20
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'İsrail'in müdahalesi kabul edilemez'

BERLİN - Gazze'ye uygulanan ablukayı delerek insani yardım götürmeyi hedefleyen ancak İsrail’in saldırısına uğrayan Mavi Marmara gemisinde yer alan Alman Sol Parti Milletvekili Annette Groth, İsrail’in uluslararası sulardaki gemilerin ilerlemesini engellemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Milletvekili Groth, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in 5 yıl önce 10 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı Mavi Marmara’ya yönelik saldırısının acımasızca ve kanunlara aykırı olduğunu vurgulayarak üç gün önce 3. Özgürlük Filosu'ndan “Marianne” teknesine yapılan müdahalenin de yasa dışı olduğunu ifade etti.

“İsrail Deniz Kuvvetlerinin ve hükümetinin uluslararası sulardaki gemilerin ilerlemesini engellemesi kabul edilemez” diyen Groth, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukanın da uluslararası hukuka aykırı olduğunun altını çizdi.

Groth, Gazzelilerin durumuna dikkati çekmek gerektiğini belirterek “İsrail’in Gazze’yi ablukaya alması ve bunu sürdürmesi uluslararası hukuka aykırı. Gemilerde bulunan yolcuların buna dikkati çekmesi çok önemli ve meşrudur” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni “Gazze filosu” yola çıktığında 5 yıl önce yaşadıklarını hatırladığını ifade eden Groth, “Gemiler Gazze’ye kadar gidemeseler de insanların bu çabası, Gazzelilere kaderlerinin unutulmadığını gösteriyor” diye konuştu.

Gazze’nin yeniden inşasına başlanamadığına işaret eden Groth, İsrail hükümetinin sınır kapılarından hiçbir şeyin sokulmasına izin vermediği için gıda, su, ilaç, tıbbı malzemenin yanı sıra bölgenin yeniden inşası için gereken malzemenin de eksik olduğunu kaydetti.

Groth, uluslararası toplumun da 2014’te Gazze’nin yeniden inşası taahhüt ettiği 5,4 milyar doların sadece çok küçük bir kısmını ödediğini anımsattı.

Gazze'ye yönelik ablukanın hemen ve tamamen kaldırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen Groth, “Bunu yapmayan, oradaki insanların durumundan dolayı suçlu duruma düşer. Gazze’nin ablukaya alınması dünyada her taraftan eleştiriliyor. Ancak gerçekte bu konuda hiçbir şey yapılmıyor. Bu iki yüzlülüktür ve kabul edilemez” dedi.

"AB, İsrail ile yapılan ortaklık anlaşmasını askıya alsın"

Alman hükümetine, ablukanın kaldırılması için neler yaptığını sorduğunu anımsatan Groth, sürekli bu kötü durumun bilindiği ve İsrail hükümetiyle yapılan görüşmelerde buna işaret edildiği yanıtını aldığını belirtti.

Groth, Alman hükümetinin çabalarının yeterli olmadığını vurguladı.

İsrail ve Akdeniz ülkeleriyle AB arasında yapılan ortaklık anlaşmalarının ikinci maddesinin insan haklarına uyulmasını öngördüğüne dikkati çeken Groth, “Ben yıllardır AB ile İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasının askıya alınmasını talep ediyorum” dedi.

İsrail ordusu, Gazze ablukasını delmeyi hedefleyen 3. Özgürlük Filosu'ndan "Marianne" adlı tekneye uluslararası sularda  müdahale etmişti. Eski Tunus Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Marzuki veİsrail Meclisindeki Arap milletvekillerinden Basil Gattas'ın da bulunduğu tekne, İsrail askerleri tarafından Aşdot limanındaki donanma üssüne çekilmişti.

AA

Son Güncelleme: 02.07.2015 11:38
Anahtar Kelimeler:
İSRAİLönce Vatan
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