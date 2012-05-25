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İsrail'e var bize yok

Türkiye'nin insansız uçak talebine kongre bahanesiyle nazlanan ABD, İsrail için geniş bir güvenlik paketi hazırladı.

İsrail'e var bize yok

Türkiye'nin insansız uçak talebine kongre bahanesiyle nazlanan ABD, İsrail için geniş bir güvenlik paketi hazırladı.

25 Mayıs 2012 Cuma 09:27
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İsrail'e var bize yok
Türkiye'nin insansız uçak talebine kongre bahanesiyle nazlanan ABD, İsrail için geniş bir güvenlik paketi hazırladı. İsrail'e leasing yöntemiyle tanker uçaklar, yeni füze savunma kapasitesi ve özel silahlar verilmesi hedefleniyor.
Türkiye'nin en üst düzeylerde ısrarla gündeme getirdiği "Reaper" tipi insansız uçak talebini "kongre tepkileri" nedeniyle geri çeviren ABD, İsrail'e yönelik içinde Irak'ta arta kalan savunma malzemelerinin de yer aldığı oldukça cömert yeni bir güvenlik paketi hazırlıyor.
Habertürk'ün haberine göre, "ABD-İsrail Güçlendirilmiş Güvenlik İşbirliği Yasası" tasarısı ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde. Tasarının 100 üyeli senatodan oy birliğiyle geçmesi bekleniyor.
Tasarıda İsrail başlıklı birkaç öneri şöyle:
    •    İsrail'in ABD'nin Akdeniz'deki savunma ağına entegre edilmesi.
    •    Üyesi olmadığı NATO içindeki rolünün genişletilmesi, varlığının artırılması.
    •    İstihbarat işbirliğinin daha da arttırılması.
    •    Leasing ile tanker uçaklar, yeni füze savunma kapasitesi ve özel silahlar verilmesi.
    •    F-35 uçakları alması ve zamanında teslimat için mevzuatın iyileştirilmesi
    •    Gazze'ye silah girişlerinin önlenmesi için çabaların arttırılması.



Son Güncelleme: 25.05.2012 01:28
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