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İsrail'e roket atıldı

İsrail'in Eliat kentine 3 roket atıldığı, roketlerin yerleşim alanları dışına düşmesinden dolayı ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İsrail'e roket atıldı

İsrail'in Eliat kentine 3 roket atıldığı, roketlerin yerleşim alanları dışına düşmesinden dolayı ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

13 Ağustos 2013 Salı 08:12
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İsrail'e roket atıldı

KUDÜS - İsrail'in Eliat kentine 3 roket fırlatıldığı bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 2 televizyonu, Eliat kentine 3 roket atıldığını duyurdu.

İsrail'in "Demir Kubbe" savunma sisteminin saldıya uğradığını aktaran kanal, roketlerin yerleşim alanlarının dışına düşmesi sebebiyle olayda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

Saldırının ardından kentte uyarı sirenlerinin çalındığı belirtildi.

"Mescidi Aksa'nın Koruyucuları"

İsrail'in Eliat kentine düzenlenen roketli saldırıyı, "Mücahit Şura Konseyi-Mescidi Aksa'nın Koruyucuları" örgütü üstlendi.

İnternet sitesinden yazılı açıklama yapan örgüt, İsrail'in güneyindeki Eliat kentine düzenlenen roketli saldırıyı üstlendi ve bunun Mısır'ın Sina Yarımadası'nda 4 üyelerinin  öldürülmesine cevap niteliğinde olduğunu ifade etti. 

 Açıklamada ayrıca, gece geç saatlerde fırlatılan füzenin "grad" tipi olduğu kaydedildi.

"Mücahit Şura Konseyi-Mescidi Aksa'nın Koruyucuları" örgütü, 19 Haziran 2012'de İsrail-Mısır sınırındaki bir noktayı hedef alan, biri İsrail vatandaşı 3 kişinin ölümüne sebep olan silahlı saldırının sorumluluğunu da üstlenmişti.

BM'den İsrail'e "Mavi Hat" uyarısı

İsrail askerlerinin, Lübnan sınırında bulunan Mavi Hat'tı geçerek Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını ihlal ettiği kaydedildi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Eduardo del Buey, basın brifinginde, Lübnan'daki BM Barışgücü'nden yapılan açıklamada (UNIFIL), İsrail askerlerinin Mavi Hat'tı geçerek Lübnan içinde bulunmalarının BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının ciddi şekilde ihlali anlamına geleceğinin bildirildiğini söyledi.

Buey, olaya ilişkin soruşturma başlatan UNIFIL'in, İsrail ordusu tarafından yapılan ihlali şiddetli şekilde protesto ederek, İsrailli yetkililerden soruşturma ekibiyle tam bir işbirliği yapmalarını istediğini belirtti.

Soruşturma ekibinin olay yerinde olduğunu ve Lübnan ordusu ile koordineli bir şekilde çalıştığını anlatan Buey, ekibin olaya ilişkin tüm gerçekleri tespit etmek için çaba gösterdiğini kaydetti.

Eduardo del Buey, gazetecilerin sorusu üzerine, İsrail'in illegal yerleşim birimi inşa kararlarına da değinerek, Genel Sekreter Ban Ki-mun'un bu konudaki tutumunun açık olduğunu ve işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim yeri inşasını yasa dışı kabul ettiğini defalarca dile getirdiğini söyledi.

AA

Son Güncelleme: 13.08.2013 13:17
Anahtar Kelimeler:
Saldırı
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