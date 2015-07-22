İsrail'den Türkiye açıklaması

KUDÜS - İsrail Dışişleri Direktörü Dore Gold, İsrail ile Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı ortak tehditler olduğunu belirterek, söz konusu tehditlerin, iki ülkenin ilişkilerini geliştirme adına çaba sarf etmeye zorladığını ifade etti.



İsrail radyosunun haberine göre, Gold yaptığı açıklamada, Türkiye ve İsrail ilişkilerine değinerek, "Özellikle DAEŞ ve İran tarafından olmak üzere Türkiye ve İsrail'in karşı karşıya kaldığı ortak tehditler, iki ülkeyi yakınlaştırmak ve çaba harcamak zorunda bırakıyor" dedi.



Gold, tehditlere ilişkin detaylı bilgi vermedi.



Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile İsrail Dışişleri Direktörü Dore Gold'un geçen haziran ayında Roma'da görüştüğü ifade edilmişti.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, söz konusu görüşmeye ilişkin soruları, " İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi için daha önce de görüşmeler olduğu, çok net olan Türkiye'nin tavrının İsrail tarafından da bilindiği" şeklinde cevaplamıştı. Bilgiç,İsrail ile ilişkilerin normalleşmesinin ancak İsrail'in gerekli adımları atması durumunda gerçekleşecek bir durum olduğunu söylemişti.

