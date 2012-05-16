İsrail'den Nakba'nın yıldönümünde gaz

RAMALLAH/İSTANBUL



Filistin'in çeşitli kentlerinde düzenlenen protesto gösterilerinde, 15 Mayıs 1948'de evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler anıldı.

Gazze, Ramallah ve Kudüs kentlerinde düzenlenen Nakba Günü (Büyük Felaket) protestolarında sokaklarda lastik yakan göstericiler, İsrail polisine taş attı. İsrail polisi, göstericilere göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Birlik çağrısı

Gazze'deki Filistin Hükümeti, Filistin halkının tüm fertlerini milli dava uğruna birlik ve beraberliğe davet eden bildiri yayımladı. Bildiride, İsrail'in kuruluş yıl dönümünün protesto edilmesi ve İsrail hapishanelerinde yatan Filistinli mahkumların açlık grevi sonucu elde ettikleri kazanımların Filistinli gruplar arasında birlik ve bütünlüğü sağlamlaştırmak için fırsat olduğu belirtildi.

Başbakanlığını İsmail Haniye'nin yaptığı Gazze'deki Filistin Hükümeti tarafından Filistinlilerin ''Nakba (Büyük Felaket)'' olarak niteledikleri İsrail'in kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yayımlanan bildiride, el-Fetih Hareketi ve Batı Şeria'daki Filistin Özerk Yönetimi'nin uzlaşı sürecine zarar verecek şekilde tek taraflı adımlar atmaması gerektiği ifade edildi.