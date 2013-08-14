İsrail'den Mısır ordusuna Sina'ya giriş izni

KUDÜS



İsrail Kanal 2 televizyonunun haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Mısır ordusunun Sina'ya girmesine izin verdi.



Mısır ve İsrail tarafından bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



İsrail Mısır arasında Sina'nın askerden arındırılmış bölgesine operasyon yapabilme anlaşmasını 1979 yılında imzalamışlardı.





AA