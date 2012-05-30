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İsrail'den ilk tepkiler

Mavi Marmara baskınına ilişkin iddianamenin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabulü, İsrail'de gündemin ilk sırasına yerleşti.

İsrail'den ilk tepkiler

Mavi Marmara baskınına ilişkin iddianamenin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabulü, İsrail'de gündemin ilk sırasına yerleşti.

30 Mayıs 2012 Çarşamba 16:38
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İsrail'den ilk tepkiler

KUDÜS

"Mavi Marmara" baskınına ilişkin hazırlanan iddianamenin İstanbul 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabulü, İsrail'de gündemin ilk sırasına yerleşti.
Konuyla ilgili ilk açıklama, iddianamede adı geçen dönemin eski Genelkurmay Başkanı Gabi Eşkanazi'den geldi. Eşkenazi, İsrail televizyonlarında yayınlanan ilk açıklamasında sorun patlak verdiğinden beri kendisinin her forumda ve "sık sık tek başına" İsrail ordusunu ve askerlerini savunduğunu, ordunun gerçekleştirdiği "misyonu" devletin iyiliği için yerine getirdiğini söylerken, "Eğer, bunu savunmamın bedeli Türkiye'yi ziyaret edemeyeceğim ise bu bedeli de öderim" dedi. 

"Kaya gibi duracak"

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak da, ''İsrail, Türk filosu meselesinde rol alan subay ve askerlerini savunmada kaya gibi duracaktır'' dedi.

"Bedelini ağır öderiz"

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Meir Rosen ise Türkiye'nin bir tutuklama kararı çıkarması halinde Interpol üyesi tüm devletlerin İsrailli subaylar hakkında tutuklama işlemi yapabileceği uyarısında bulunarak, "Eğer İsrail Türk hükümetinin aldığı kararı ciddiye almazsa, bunun bedelini çok ağır ödeyecektir" dedi.
Türkiye ile yaşanan "alçak koltuk" krizinin mimarı Dışişleri Bakan Yardımcısı Dany Ayalon da, "İşler tamamen rayından çıktı" dedi. Ayalon, Türkiye'ye uluslararası alanda baskı kuracaklarını belirterek, olay için "Bunu ciddi bir gelişme olarak görüyoruz" diye konuştu.
İsrail medyasının saygın gazetelerinden Haretz gazetesi ise başyazısında iddianameyi "haksızlık" olarak nitelerken, Başbakan Netanyahu'nun ABD ve Türkiye ile üzerinde mutabık kalınan formül çerçevesinde özrün gerekliliğine vurgu yaparak, Netanyahu'ya açık bir dille Türkiye'den özür dilemek için "gerekli cesareti gösterme" çağrısında bulundu.

AA

Son Güncelleme: 30.05.2012 08:39
Anahtar Kelimeler:
İSRAİLKudüsMavi Marmara
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