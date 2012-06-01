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İsrail'den Gazze'ye saldırı

İsrail'in Gazze'ye düzenlendiği saldırıda 3 Filistinli yaralandı.

İsrail'den Gazze'ye saldırı

İsrail'in Gazze'ye düzenlendiği saldırıda 3 Filistinli yaralandı.

01 Haziran 2012 Cuma 16:57
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İsrail'den Gazze'ye saldırı

GAZZE

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Han Yunus bölgesine bu sabah düzenlediği ve 3 Filistinli'nin yaralandığı saldırının ardından yaptığı açıklamada, vatandaşlarına karşı yapılan bütün terörist saldırılara karşılık vereceğini bildirdi.
Saldırıyla ilgili AA muhabirine, Afet ve Acil Yardım Yüksek Komisyonu adına açıklama yapan Ethem Ebu Selim, İsrail saldırısında yaralanan 3 Filistinli'nin durumlarının ağır olduğunu ve ikisinin bacaklarının kopuk olduğunu söyledi. 
Açıklamada, İsrail vatandaşlarına karşı yapılan bütün terörist saldırılara karşılık verileceği belirtildi.
İsrail Radyosu ise Gazze'den İsrail'in Negev bölgesine havan topu saldırısı düzenlendiğini ancak olayda ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu. 
Gazze'de bu sabah meydana gelen çatışmada da biri İsrail askeri 2 kişi hayatını kaybetmişti.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 08:58
Anahtar Kelimeler:
SaldırıİSRAİLGazze
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