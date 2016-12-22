İsrail parlamentosu Knesset

'te,

ezanın

hoparlörle okunmasını yasaklamayı öngören yasa tasarısıyla ilgili bugün yapılması beklenen oylama bir kez daha ertelendi.

Knesset’teki Arap asıllı Milletvekili Ahmed Tiybi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ezan yasa tasarısının üçüncü kez ertelendiğini belirtti.

Tiybi, iktidardaki Likud Partisi Grup Başkanı David Bitan’ın kendisine ezan yasa tasarısının Knesset’te oylamaya sunulmayacağını belirterek, "Sanırım bu durum sadece ertelemeden ibarettir, yasa tasarısının ilga edilmesi değildir."

Erdoğan gündeme getirmişti

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in, daha önce Türkiye'nin İsrail'e gönderdiği yangın söndürme araçları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiği telefon görüşmesinde de ezan yasağı tasarısının gündeme geldiği bildirilmişti.

İsrail Cumhurbaşkanlığının Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Rivlin'e, Müslüman cemaati ilgilendiren girişimi (ezanın hoparlörlerden okunmasını yasaklayan yasa tasarısı) sordu. Rivlin, 'tüm ifade ve din özgürlüğü konuları gibi bunların da hassasiyetle dikkate alınacağını' belirterek 'ister Müslüman olsun ister Hristiyan veya Yahudi, İsrail'in herkesin ibadet özgürlüğünü sağlamaya devam edeceğini' vurguladı." ifadelerine yer verilmişti.

Ezan yasağı nedir?

"Gürültü kirliliğine neden olduğu" iddiasıyla camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören tasarının, yürürlüğe girmesi için İsrail meclisinde (Knesset) üç farklı oturumda görüşülerek oylanması gerekiyor. Filistinlilerin ve İslam aleminin büyük tepkisini çeken tasarı, daha önce de birkaç kez gündeme gelmiş ancak Meclis'te oylamaya sunulmamıştı.

Bu kez ise İsrail yasama komisyonundan geçen tasarı, oylanmak üzere Meclis'e sevk edilme aşamasına geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da "gürültüye neden olarak insanları rahatsız ettiği" iddiasıyla ezanın yasaklanmasını öngören yasayı desteklediğini belirtmişti.

AA