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İsrail, Türkiye ile Filistin'i birbirine düşürmeye çalışıyor

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Mecdelani, İsrail'in Türkiye ile Filistin'i birbirine düşürmeye çalıştığını söyledi.

İsrail, Türkiye ile Filistin'i birbirine düşürmeye çalışıyor

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Mecdelani, İsrail'in Türkiye ile Filistin'i birbirine düşürmeye çalıştığını söyledi.

28 Haziran 2018 Perşembe 16:55
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İsrail, Türkiye ile Filistin'i birbirine düşürmeye çalışıyor

RAMALLAH 

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdelani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin, "İsrail basınında yayınladığı yalanlar" üzerinden Türkiye-Filistin ilişkilerini temelden sarsmayı hedeflediğini ifade etti.

İsrail hükümetinin basında çıkan bu "yalanların" arkasında durduğuna işaret eden Mecdelani, "İsrail ucuz girişimlerle Türkiye ile Filistin'i birbirine düşürmeye çalışıyor." dedi.

Türkiye'nin Kudüs'teki faaliyetleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rolünden memnuniyet duyduklarını vurgulayan Mecdelani, "Filistin yönetimi ve Filistin halkı, Türkiye'nin Filistin davasına ve Kudüs'e ilişkin giderek artan rolünü en üst seviyeden takdir ediyor." ifadelerini kullandı.

Mecdelani ayrıca Türkiye ile Filistin arasında eş güdüm olduğuna dikkati çekerek, "Filistin davasının bölgesel ve uluslararası mahfillerde kazanması için Türkiye ile Filistin arasında en üst düzeyde koordinasyon var." diye konuştu.

İsrail'in Haaretz gazetesinde bugün yayımlanan bir haberde, Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin yönetiminin geçen yıl İsrail makamlarına Türkiye'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yürüttüğü faaliyetlerin endişelere yol açtığı yönünde çeşitli mesajlar gönderdiği iddia edildi.

Haberde, Türkiye'nin bu faaliyetlerinin hem bu ülkelerin hem de Tel Aviv'in menfaatlerini tehlikeye attığı belirtildi.

Suudi Arabistan ve Ürdün'den Haaretz gazetesinin haberine dair şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FilistinTürkiyeİSRAİL
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