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İsrail Tavil'i gözaltına aldı

İsrail askerleri, Hamas'ın lider kadrosundan Tavil'i gözaltına aldı.

İsrail Tavil'i gözaltına aldı

İsrail askerleri, Hamas'ın lider kadrosundan Tavil'i gözaltına aldı.

15 Nisan 2018 Pazar 11:50
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İsrail Tavil'i gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Hamas'ın lider kadrosundan Cemal et-Tavil'i evinde gözaltına aldığı bildirildi.

Ramallah yakınlarındaki El-Bira kenti sakinlerinden görgü tanığı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait bir birliğin sabaha karşı Tavil'in evine baskın yaptığını söyledi.

Askerlerin evde yaptığı aramanın ardından Hamas'ın Batı Şeria'daki lider kadrosundan Tavil'i gözaltına aldığı ifade edildi

Batı Şeria'daki Hamas'ın lider kadrosundan olduğu belirtilen Tavil, İsrail tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Tavil ayrıca İsrail'in 1992'de Hamas Hareketi'nden Güney Lübnan'a sürgün edilen 416 kişi arasında bulunuyordu. Batı Şeria'daki direnişin önemli şahsiyetlerinden biri kabul edilen Tavil 2006 yılında Bira kenti Belediye Başkanlığı'na seçilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
HamasCemal Et-tavilİSRAİL
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