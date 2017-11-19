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İsrail tatbikat başlattı

İsrail'den Golan Tepeleri ve Ürdün Vadisi'nde tatbikat

İsrail tatbikat başlattı

İsrail'den Golan Tepeleri ve Ürdün Vadisi'nde tatbikat

19 Kasım 2017 Pazar 09:25
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İsrail tatbikat başlattı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Golan Tepeleri ve Ürdün Vadisi'nde bugün tatbikata başlayacağı bildirildi.

İsrail'in Kanal 7 televizyonunun resmi internet sitesinde ordudan bir yetkiliye dayandırılan habere göre, ordu güçleri, İsrail-Suriye sınırındaki Golan Tepeleri ve Ürdün Vadisi'nde bugün geniş çaplı bir askeri tatbikat başlatacak.

Bölgedeki tatbikat dolayısıyla patlama seslerinin duyulabileceği konusunda uyarıda bulunulurken, Ürdün Vadisi'ndeki tatbikatın bir gün süreceği, Golan Tepeleri'ndeki tatbikatın ise bir hafta devam edeceği bilgisi verildi.

"Askeri güçlerin yeterliliğinin korunması" için düzenlendiği ifade edilen tatbikatın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLTatbikatGolan TepeleriÜrdün Vadisi
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