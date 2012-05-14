İsrail talepleri kabul edecek

ANKARA - Kahire'deki müzakerecilere yakın Filistinli bir kaynak, Mısır'ın, İsrail cezaevlerindeki 1600 kadar Filistinli mahkumun açlık grevini sona erdirmeyi amaçlayan anlaşmayı sonuçlandırdığını söyledi.



Filistinli kaynak, anlaşmanın, açlık grevine son verilmesi karşılığında İsrail'in de mahkumların taleplerini kabul etmesini içerdiğini ifade etti.

Bu arada El Arabiya, bir İsrail komitesinin anlaşmanın koşullarıyla ilgili bilgi vermek üzere Filistinli mahkumlarla bir araya gelmeyi planladığını duyurdu.

İsrail cezaevlerindeki 4800 mahkumun üçte biri, yargılanmaksızın cezaevlerinde yatmalarını protesto etmek ve cezaevi şartlarının iyileştirilmesi için 17 Nisan'da yemek yemeyi reddetmeye başlamıştı.