İsrail Suriye sınırında bir İHA'yı vurdu

İsrail ordusu, Suriye’den İsrail'e doğru gelen insansız bir hava aracının (İHA) vurulduğunu duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den geldiği ileri sürülen bir İHA'nın İsrail hava sahasına girmeye çalışmasının ardından Patriot hava savunma sistemi tarafından vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, İHA’nın düşürülüp düşürülmediğine ilişkin bir bilgi verilmezken daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail ordusu, geçen çarşamba da Suriye'den geldiğini ileri sürdüğü bir İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğünü açıklamıştı.