Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108949
ALTIN
158.430
DOLAR
3.8578
STERLİN
5.0968
EURO
4.4970
GAMZE LİM'in ilk albümü ROCKMANIA
GAMZE LİM'in ilk albümü ROCKMANIA
'pati temizleme cihazı'
'pati temizleme cihazı'
İLK ALBÜM ‘’YAKARIM’’
İLK ALBÜM ‘’YAKARIM’’
“Çok çalışmak, ölene kadar çok çalışmak"
“Çok çalışmak, ölene kadar çok...
"Handikap on üç"
"Handikap on üç"

İsrail, Suriye rejimine ait İHA düşürdü

İsrail Ordusu, Golan Tepeleri'nde sınıra yaklaştığı tespit edilen bir İHA'yı Patriot füze savunma sistemiyle etkisiz hale getirdi.

İsrail, Suriye rejimine ait İHA düşürdü

İsrail Ordusu, Golan Tepeleri'nde sınıra yaklaştığı tespit edilen bir İHA'yı Patriot füze savunma sistemiyle etkisiz hale getirdi.

11 Kasım 2017 Cumartesi 14:33
0 Okunma
İsrail, Suriye rejimine ait İHA düşürdü

İsrail'in, Suriye ile kuzey sınırında bir insansız hava aracını (İHA), Patriot füze savunma sistemiyle etkisiz hale getirdiği bildirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, Golan Tepeleri'nde sınıra yaklaştığı tespit edilen bir İHA'nın Patriot füze savunma sistemiyle etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Adraee, söz konusu İHA'nın saldırı değil keşif amaçlı uçtuğu yönünde bilgiler geldiğini aktardı.

İsrailli sözcü açıklamasında ayrıca "İHA, Suriye rejimine ait gibi görünüyor. Silahsızlandırılmış bölgeye girdi. İsrail sınırını ihlal etmedi. Tek bir füze ile imha edildi." ifadelerine yer verdi.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Suriye RejimiİHASuriyeİSRAİL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Flynn'in avukatından iddialara sert yanıt
Flynn'in avukatından iddialara sert yanıt
'PKK ve FETÖ ile mücadelede Avrupa'da algı eksikliği ve ön yargı var'
'PKK ve FETÖ ile mücadelede Avrupa'da algı eksikliği ve ön yargı var'
Çin yapımı yolcu uçağı ilk uzun mesafe uçuşunu yaptı
Çin yapımı yolcu uçağı ilk uzun mesafe uçuşunu yaptı
"İran'a ambargo uygulandığını görmek isteriz"
"İran'a ambargo uygulandığını görmek isteriz"
Almanya'da 6,9 milyon kişi 'aşırı borçlu'
Almanya'da 6,9 milyon kişi 'aşırı borçlu'
ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore açıklaması
ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore açıklaması
ABD, Türkiye'nin değerini bilmeli
ABD, Türkiye'nin değerini bilmeli
Kolombiya hükümeti ve yerliler anlaştı
Kolombiya hükümeti ve yerliler anlaştı
Kılıçdaroğlu: Yurt dışı seçim çevresi kanununu çıkarmak zorundayız
Kılıçdaroğlu: Yurt dışı seçim çevresi kanununu çıkarmak zorundayız

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ