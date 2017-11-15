İsrail 'suçun şahsiliği ilkesini' ihlal ediyor

İsrail ordusunun, üç İsrailli "güvenlik görevlisini" öldüren Nemr el-Cemel isimli Filistinlinin evini yıktığı bildirildi.

İsrail askerleri Cemel'in Doğu Kudüs’ün kuzeyinde yer alan Beyt Surik köyündeki evine baskın düzenleyerek, söz konusu ev ile birlikte çevredeki evleri boşaltarak, bölge sakinlerini köy okuluna nakleden askerler, Filistinli Cemel'in evini yıktı.

İsrail polisi, Cemel'in Eylül ayında Har Adar Yahudi yerleşim birimi girişinde tabancayla ateş ederek 3 İsrail güvenlik görevlisini öldürdüğünü, birini de yaraladığını açıklamıştı. Saldırının ardından Cemel'in olay yerinde bulunan polisler tarafından vurularak öldürüldüğü kaydedilmişti.

İsrail ordusu, 3 Ekim'de de işgal altındaki Batı Şeria'da silahlı saldırı düzenleyerek 3 İsrailli güvenlik görevlisini öldüren Filistinlinin evini yıkacağını açıklamıştı.

İsrail'in, saldırı düzenlediği iddia edilen Filistinlilerin evlerini yıkması, insan hakları örgütleri tarafından "suçun şahsiliği ilkesini ihlal ettiği ve toptan cezalandırma anlamına geldiği" gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail güçlerine yönelik düzenledikleri saldırıların "meşru müdafaa" olduğunu savunuyor.