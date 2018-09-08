İsrail saldırısında şehit düşen Filistinli genç toprağa verildi

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında şehit ettiği Filistinli gencin cenazesi Refah kentinde defnedildi.

Gazze'nin güneyinde yer alan Refah bölgesi sınırındaki barışçıl gösteriler sırasında dün İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan 17 yaşındaki Bilal Mustafa Hafaca'nın cenaze törenine çok sayıda Filistinli katıldı.

Refah sokaklarında omuzlarda taşınarak okuduğu Doha Lisesi'ne getirilen Hafaca'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 170'ten fazla Filistinli şehit oldu, 18 binin üzerinde Filistinli yaralandı.