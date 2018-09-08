Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
sağanak
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93274
ALTIN
246.399
DOLAR
6.3775
STERLİN
8.2787
EURO
7.3714
Esnaf sayısı arttı
Esnaf sayısı arttı
'Anons' Venedik'ten ödül aldı
'Anons' Venedik'ten ödül aldı
BM'den İdlib açıklaması
BM'den İdlib açıklaması
Doğadaki saklı cennet
Doğadaki saklı cennet
Van'a hayran kaldılar
Van'a hayran kaldılar

İsrail saldırısında şehit düşen Filistinli genç toprağa verildi

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında şehit ettiği Filistinli gencin cenazesi Refah kentinde defnedildi.

İsrail saldırısında şehit düşen Filistinli genç toprağa verildi

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında şehit ettiği Filistinli gencin cenazesi Refah kentinde defnedildi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 15:46
0 Okunma
İsrail saldırısında şehit düşen Filistinli genç toprağa verildi

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında şehit ettiği Filistinli gencin cenazesi Refah kentinde defnedildi.

Gazze'nin güneyinde yer alan Refah bölgesi sınırındaki barışçıl gösteriler sırasında dün İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan 17 yaşındaki Bilal Mustafa Hafaca'nın cenaze törenine çok sayıda Filistinli katıldı.

Refah sokaklarında omuzlarda taşınarak okuduğu Doha Lisesi'ne getirilen Hafaca'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 170'ten fazla Filistinli şehit oldu, 18 binin üzerinde Filistinli yaralandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLGazze Şeridi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arap basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'insani kriz uyarısı' öne çıktı
Arap basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'insani kriz uyarısı' öne çıktı
İbadi'den 'Basra'daki olaylar silahlı çatışmaya dönüşebilir' uyarısı
İbadi'den 'Basra'daki olaylar silahlı çatışmaya dönüşebilir' uyarısı
İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne ait kampa saldırı
İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne ait kampa saldırı
Yemen konulu Cenevre istişare toplantıları başarısızlıkla sonuçlandı
Yemen konulu Cenevre istişare toplantıları başarısızlıkla sonuçlandı
"Bizim bu çağa hazırlanmamız lazım"
"Bizim bu çağa hazırlanmamız lazım"
Çözümü intiharda arayan genç Mısırlılar
Çözümü intiharda arayan genç Mısırlılar
Basra Havalimanı'na füze saldırısı iddiası yalanlandı
Basra Havalimanı'na füze saldırısı iddiası yalanlandı
Esed güçleri ile YPG/PKK Haseke'de çatıştı
Esed güçleri ile YPG/PKK Haseke'de çatıştı
Japonya'daki depremde ölü sayısı 30'a yükseldi
Japonya'daki depremde ölü sayısı 30'a yükseldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ