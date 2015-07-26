İsrail polisi Mescid-i Aksa'da ateş açtı

KUDÜS



Kudüs'te Mescid-i Aksa avlusuna giren bir grup İsrail polisinin, murabıtlara (gönüllüler) açtığı ateşte yaralananların olduğu bildirildi.



Görgü tanıkları, en az 30 kişilik bir Yahudi yerleşimci grubunun İsrail polisinin gözetiminde Mescid-i Aksa Külliyesi'ne girerek avluda tur atmasına tepki gösteren murabıtlar ile polis arasında arbede çıktığını belirtti.



Bu esnada polisin Filistinlilere ateş açtığı ve göz yaşartıcı gaz kullandığı ve bazı kişileri gözaltına aldığı ifade edildi.



İsrail polisinin, olayda yaralananların tedavisine izin vermediği kaydedildi.



Öte yandan, baskın sırasında İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın ana kapısını söktüğü, olaylar esnasında yangın söndürme sisteminin bozularak devreye girdiği ve suyun caminin halılarına kadar ulaştığı aktarıldı.



Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi özelliğini taşıyor. Yahudiler, içerisinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında, Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu inancıyla bu alanda kazı çalışmaları yapıyor.



Yahudi Yerleşimciler ve İsrailli yetkililer zaman zaman Aksa Külliyesi içerisine de girerek cami cemaatini ve eğitim gören öğrencileri taciz ediyor. Müslümanların karşı çıktığı bu tür ihlaller nedeniyle Mescid-i Aksa'da sık sık gerginlik yaşanıyor.



Aksa muhafızları darbedildi



Bu arada, Filistin Vakıflar Bakanlığı yöneticilerinden Rıdvan Amr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksa muhafızlarının İsrail polisleri tarafından ağır şekilde darbedildiğini vurgulayarak, "İsrail polisi, Aksa muhafızlarına görülmemiş şekilde vahşice saldırdı. Saldırılar hala devam ediyor" dedi.



Aksa içerisinde görev yapan gazeteci Leva Ebu Rumeyle, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki kadın murabıtları (gönüllüler) da darbettiğini, kendisinin de görüntü almak isterken tartaklandığını söyledi.