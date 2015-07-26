Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da ateş açtı

İsrail polisinin, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya girişini protesto eden gönüllülere açtığı ateşte yaralananlar oldu.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da ateş açtı

İsrail polisinin, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya girişini protesto eden gönüllülere açtığı ateşte yaralananlar oldu.

26 Temmuz 2015 Pazar 10:48
498 Okunma
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da ateş açtı

KUDÜS

Kudüs'te Mescid-i Aksa avlusuna giren bir grup İsrail polisinin, murabıtlara (gönüllüler) açtığı ateşte yaralananların olduğu bildirildi.

Görgü tanıkları, en az 30 kişilik bir Yahudi yerleşimci grubunun İsrail polisinin gözetiminde Mescid-i Aksa Külliyesi'ne girerek avluda tur atmasına tepki gösteren murabıtlar ile polis arasında arbede çıktığını belirtti.

Bu esnada polisin Filistinlilere ateş açtığı ve göz yaşartıcı gaz kullandığı ve bazı kişileri gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail polisinin, olayda yaralananların tedavisine izin vermediği kaydedildi.

Öte yandan, baskın sırasında İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın ana kapısını söktüğü, olaylar esnasında yangın söndürme sisteminin bozularak devreye girdiği ve suyun caminin halılarına kadar ulaştığı aktarıldı.

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi özelliğini taşıyor. Yahudiler, içerisinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında, Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu inancıyla bu alanda kazı çalışmaları yapıyor.

Yahudi Yerleşimciler ve İsrailli yetkililer zaman zaman Aksa Külliyesi içerisine de girerek cami cemaatini ve eğitim gören öğrencileri taciz ediyor. Müslümanların karşı çıktığı bu tür ihlaller nedeniyle Mescid-i Aksa'da sık sık gerginlik yaşanıyor.

Aksa muhafızları darbedildi

Bu arada, Filistin Vakıflar Bakanlığı yöneticilerinden Rıdvan Amr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksa muhafızlarının İsrail polisleri tarafından ağır şekilde darbedildiğini vurgulayarak, "İsrail polisi, Aksa muhafızlarına görülmemiş şekilde vahşice saldırdı. Saldırılar hala devam ediyor" dedi.

Aksa içerisinde görev yapan gazeteci Leva Ebu Rumeyle, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki kadın murabıtları (gönüllüler) da darbettiğini, kendisinin de görüntü almak isterken tartaklandığını söyledi. 

AA

Son Güncelleme: 26.07.2015 09:49
Anahtar Kelimeler:
İSRAİLönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ