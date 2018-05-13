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İsrail polisi Mescid-i Aksa muhafızlarına saldırdı

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınına eşlik eden İsrail polislerinin Aksa muhafızlarına saldırdığı belirtildi.

İsrail polisi Mescid-i Aksa muhafızlarına saldırdı

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınına eşlik eden İsrail polislerinin Aksa muhafızlarına saldırdığı belirtildi.

13 Mayıs 2018 Pazar 14:20
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İsrail polisi Mescid-i Aksa muhafızlarına saldırdı

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınına eşlik eden İsrail polislerinin Aksa muhafızlarına saldırdığı belirtildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas ed-Dibs, yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek provokatif davranışlar sergileyen fanatik Yahudileri engelleme girişiminde bulunan Aksa muhafızlarının İsrail polisinin saldırısına uğradığını söyledi.

İsrail polisinin, radikal Yahudileri engellemek yerine Mescid-i Aksa avlusunda bulunan vakıf görevlilerine ve muhafızlara saldırdığını kaydeden Dibs, daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Yüzlerce fanatik Yahudi, bu sabah İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmişti.

İsrail'de "Heykel Örgütleri" adıyla bilinen fanatik ve aşırıcı grup, geçen salı Yahudilere Mescid-i Aksa'ya "toplu baskın" çağrısı yapmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mescid-i Aksaİsrail PolisiAksa MuhafızlarıFiras Ed-Dibs
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