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İsrail polisi 'eğlence' için Filistinli bir kişiyi vurmuş

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te mayıs ayında "eğlence" için Filistinli bir kişiyi plastik mermiyle vuran İsrail polisi gözaltına alındı.

İsrail polisi 'eğlence' için Filistinli bir kişiyi vurmuş

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te mayıs ayında "eğlence" için Filistinli bir kişiyi plastik mermiyle vuran İsrail polisi gözaltına alındı.

16 Ekim 2018 Salı 13:02
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İsrail polisi 'eğlence' için Filistinli bir kişiyi vurmuş

İsrailli kadın polisin "eğlence" olsun diye işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir kişiyi plastik mermiyle vurduğu ortaya çıktı.

Yerel basında yer alan habere göre, kimliği açıklanmayan İsrail Sınır Polisinde görevli bir kadın, mayıs ayında Zaim kontrol noktası yakınlarında sebepsiz yere bir Filistinliyi plastik mermiyle sırtından vurdu.

Kimliği bilinmeyen Filistinlinin sırtına isabet eden plastik mermi sebebiyle yaralandığı ifade edildi.

Olaya şahit olan diğer polislere "konuyu bilmediklerini" söylemeleri yönünde telkinde bulunan 20 yaşındaki zanlı, konuya ilişkin polise ulaşan ihbarın ardından dün gözaltına alındı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Filistinli bir kişiyi "eğlence" için vurduğu suçlaması yöneltilen zanlının gözaltı süresinin 3 gün uzatılmasına karar verdi.

Zanlı, sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları reddederken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Daha önce de abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında bir Filistinli genci ayağından gerçek mermiyle vurarak yaralayan İsrail askerinin sevinç videosu ortaya çıkmıştı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra Gazze sınırında Filistinli sivillere yönelik saldırılarıyla gündemden düşmüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğu Kudüsİsrail PolisiFilistin
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