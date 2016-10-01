İsrail polisi bir Filistinliyi daha öldürdü

Batı Şeria'daki Kalendiya kontrol noktasında bir emniyet mensubunu bıçakladığı iddia edilen Filistinlinin İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

İsrail Polis Sözcüsü Luba Samiri yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli bir gencin (28) polisin açtığı ateş sonucu öldüğünü ifade etti. Samiri, Kefr Akab kasabası sakinlerinden olan Filistinlinin bir emniyet mensubunu bıçaklayarak yaraladığını iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Filistinli gencin İsrail polisi tarafından öldürüldüğü doğrulandı.

İsrail güçlerinin, "bıçaklama girişiminde" bulundukları iddiasıyla son zamanlarda Filistinlilere karşı düzenlediği saldırılarda yaşanan artış dikkati çekiyor.