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İsrail polisi Aksa'nın kapılarına metal dedektörleri kurdu

İsrail polisi üç gündür ibadete kapalı tuttuğu Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal dedektörleri kurdu.

İsrail polisi Aksa'nın kapılarına metal dedektörleri kurdu

İsrail polisi üç gündür ibadete kapalı tuttuğu Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal dedektörleri kurdu.

16 Temmuz 2017 Pazar 13:49
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İsrail polisi Aksa'nın kapılarına metal dedektörleri kurdu

KUDÜS

İsrail polisüç gündür ibadete kapalı tuttuğu Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal dedektörleri kurdu.

İsrail polisi tarafından kapalı tutulan Harem-i Şerif'in bugün öğle saatlerinden itibaren kademeli olarak açılacağının açıklamasının ardından kapılara metal arama dedektörleri yerleştirildi.

Netanyahu'nun ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Netanyahu, durumu değerlendirmek amacıyla İsrail Kamu Güvenliği Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, İç İstihbarat Servisi Şin-Bet ve Kudüs Polis Bölge Müdürü ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Harem-i Şerif'in yarın öğle saatlerinden itibaren kademeli olarak Müslümanlara, ziyaretçilere ve turistlere açılması kararı aldı." denilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal dedektörlerinin yerleştirileceğine işaret edilen açıklamada, "Aynı zamanda Harem-i Şerif'in kapılarına X-ray cihazları ile Harem'in dışına çevreyi gözetleme amacıyla kameraların yerleştirilmesi kararı alındı." ifadelerine yer verilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLPolisAksaMetal Dedektörönce Vatan
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