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İsrail ordusu Filistinlilerin yıkımlara tepki için kurduğu 'sembolik köyü' kuşattı

Filistinli aktivistlerin Han el-Ahmer'deki yıkım kararına tepki olarak kurduğu sembolik köyü kuşatan İsrail askerleri girişlere engel oluyor.

İsrail ordusu Filistinlilerin yıkımlara tepki için kurduğu 'sembolik köyü' kuşattı

Filistinli aktivistlerin Han el-Ahmer'deki yıkım kararına tepki olarak kurduğu sembolik köyü kuşatan İsrail askerleri girişlere engel oluyor.

11 Eylül 2018 Salı 16:11
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İsrail ordusu Filistinlilerin yıkımlara tepki için kurduğu 'sembolik köyü' kuşattı

İsrail ordusu, Filistinli aktivistlerin işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında bulunan Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'deki yıkımlara tepki olarak kurduğu sembolik köyü kuşatma altına aldı.

Filistinli bir grup aktivist, İsrail'in yıkım kararlarıyla mücadele ve Han El-Ahmer ile Kfar Adumim Yahudi yerleşim birimini birbirinden ayırmak için Han El-Ahmer'in kuzey kesiminde konteyner ve ahşap evlerden oluşan küçük bir köy kurdu.

Onlarca aktivistin katılımıyla kurulan ve beş evden oluşan köye "Vadi el-Ahmer" ismi verildi.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti Sözcüsü Abdullah Ebu Rahme, yaptığı açıklamada, "Köyün inşası, Han el-Ahmer'i yıkmakta ve bölge halkını göçe zorlamakta ısrar eden işgalci İsrail'e bir meydan okumadır." dedi.

Ebu Rahme, köyü inşa etmedeki hedeflerinin İsrail'in, Han el-Ahmer'i yıkma kararına tepki ve Filistinlilerin kendi topraklarında inşa faaliyetleri yürütme hakkını savunma olduğunu belirtti.

İsrail ordusu köyü kuşatma altına aldı

İsrail ordusunun, kurulmasının ardından köyü kuşatma altına aldığını aktaran Ebu Rahme, askerlerin köye girişleri engellediğini, köyden çıkanların kimliklerin kontrol edip isimlerini kayıt altına aldığını ve araçları teftiş ettiğini belirtti.

Ebu Rahme, İsrail askerlerinin, kuşatmayı Han el-Ahmer'deki yıkım kararlarının uygulanması için mahkeme tarafından verilen sürenin bitmesinden bir gün öncesinde gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Köyün inşası ve açılışına bazı yetkililerin de katıldığını aktaran Ebu Rahme, Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ın da bunlar arasında olduğunu söyledi.

İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül'de işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kırsalında bulunan Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.

Yıkım kararıyla gündeme gelen Han el-Ahmer

İsrail Yüksek Mahkemesi mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Mahkemenin kararının ardından temmuz ayı başında İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen yıkım ekibi Filistin'in farklı bölgelerinden gelen gönüllülerle bölge halkının direnişiyle karşılaşmıştı.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi sebebiyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

İsrail'in E1 projesi

Han el-Ahmer, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.

Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İsrail OrdusuVadi El-AhmerHan El-Ahmer
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