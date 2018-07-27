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İsrail ordusu Batı Şeria'da bir beldenin girişlerini kapattı

İsrail ordusu, Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilere bıçaklı saldırı sonucu bir kişinin ölmesi üzerine Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Kuber beldesinin girişlerini kapattı.

İsrail ordusu Batı Şeria'da bir beldenin girişlerini kapattı

İsrail ordusu, Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilere bıçaklı saldırı sonucu bir kişinin ölmesi üzerine Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Kuber beldesinin girişlerini kapattı.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:55
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İsrail ordusu Batı Şeria'da bir beldenin girişlerini kapattı

İsrail ordusunun, Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilere bıçaklı saldırı sonucu bir kişinin ölmesi üzerine Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Kuber beldesinin girişlerini kapattığı bildirildi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusuna ait bir askeri güç, Ramallah'ın batısındaki Kuber beldesine baskın düzenleyerek, Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilere bıçaklı saldırıyı düzenleyen Filistinli genç Muhammed Tarık Yusuf'un (17) evinde arama yapmaya başladı.

Baskın üzerine beldede çıkan olaylarda İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

İsrail ordusu daha sonra beldeyi abluka altına alarak beldenin girişlerini toprak engellerle kapattı.

Filistinli genç Muhammed Tarık Yusuf, dün İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Geva Binyamin (Adam) Yahudi yerleşim biriminde 3 Yahudi yerleşimciyi "bıçaklayarak yaraladığı" gerekçesiyle vurularak öldürülmüştü.

Bıçaklı saldırıda yaralanan Yahudi yerleşimcilerden biri bu sabah ölmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİL
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