'İsrail ordusu barışçıl bir direnişle karşılaşacak'

GİRİT

Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan 3. Özgürlük Filosu'nun Kanadalı organizasyon komitesi üyesi Ehab Lotayef, filonun İsrail topraklarına değil, Gazze topraklarına gittiğini belirterek, "İsrail ordusu bizi durdurmaya karar verirse, barışçıl bir direnişle karşılaşacak. Bizi durdurmaya hakları olduğuna inanmıyoruz" dedi.

Az sayıda basın mensubuna filonun hazırlıkları ve amacıyla ilgili bilgi veren Lotayef, yolculuğa katılacakların net sayısını vermedi ancak sayının "dikkate değer" olacağını kaydetti.

Filonun yola çıkmak için hazırlıklarının sürdüğünü belirten Lotayef, yola çıkış tarihiyle ilgili kesin tarih vermekten kaçınırken, hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

"Amacımız dünyanın dikkatini Gazze'deki ablukaya çekmek"

Lotayef, filoda yer alan teknelerin Gazze'ye doğru yola çıkacakları yer hakkında da bilgi vermedi. Lotayef, bunun gerekçesini "hazırlıkların ve ekibin güvenliği" olarak gösterdi.

"Bizimkisi bir insani yardım girişimi değil, biz politik bir misyonla hareket ediyoruz" ifadelerini kullanan Lotayef, "Bu, tamamen barışçıl bir misyon, bunu özellikle vurguluyorum, amacımız dünyanın dikkatini Gazze'deki ablukaya çekmek ve bu ablukanın sona ermesini sağlamak" diye konuştu.

Gazze'deki İsrail ablukasını "insanlık dışı ve gayrimeşru" diye nitelendiren Lotayef, İsrail'in tepkisinin ne olacağı şeklindeki soruya da "İsrail ordusunun ne yapacağına kendisi karar verecek. Ancak biz her türlü şiddetten kaçınacağız" yanıtını verdi.

Lotayef, "Biz, İsrail topraklarına girmiyoruz, hedefimiz Gazze toprağı. İsrail ordusu bizi durdurmaya karar verirse, barışçıl bir direnişle karşılaşacak. Bizi durdurmaya hakları olduğuna inanmıyoruz. Tekrar vurguluyoruz, biz hiçbir şekilde şiddetin parçası olmayacağız" dedi.

"Gazze’ye girersek bu ahlaki bir zafer olacaktır ama asıl amacımız bu değil" diyen Lotayef, "Amacımız dünyayı bu ablukanın kaldırılması için İsrail’e baskıya sevk etmek. Asıl başarı ablukanın kaldırılması olacak" görüşünü dile getirdi.

"Provokasyon, 1,8 milyon insanı hapsetmektir"

Gazze'deki ablukanın kaldırılmasının Filistin halkının acılarını sona erdirmede ilk adımı teşkil edeceğini ifade eden Lotayef, Filistin meselesinin bir bütün olarak barışçıl şekilde çözülmesinin bölgeye barış getirmede merkezi önemde olduğunu söyledi.

Lotayef, Özgürlük Filosu'nun Filistin halkını temsil iddiası taşımadığını da vurguladı.

Girişimin İsrail tarafından provokasyon olarak nitelendirilmesiyle ilgili görüşü sorulan Ehab Lotayef, "Provokasyon bizim yaptığımız değil. Provokasyon, 1,8 milyon insanı mahpus tutmak, normal bir yaşam sürmelerine izin vermemektir" yanıtını verdi.