İsrail muhalefeti ülkeyi Gazze'de savaşa sürüklüyor

İsrail Savunma Bakanı Liberman, "İsrail muhalefet liderleri, tıpkı Gazze'deki radikal örgütler gibi bizi Gazze'ye yönelik kapsamlı bir savaşa sürüklemeye çalışıyor." dedi.