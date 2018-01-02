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İsrail muhalefeti ülkeyi Gazze'de savaşa sürüklüyor

İsrail Savunma Bakanı Liberman, "İsrail muhalefet liderleri, tıpkı Gazze'deki radikal örgütler gibi bizi Gazze'ye yönelik kapsamlı bir savaşa sürüklemeye çalışıyor." dedi.

İsrail muhalefeti ülkeyi Gazze'de savaşa sürüklüyor

İsrail Savunma Bakanı Liberman, "İsrail muhalefet liderleri, tıpkı Gazze'deki radikal örgütler gibi bizi Gazze'ye yönelik kapsamlı bir savaşa sürüklemeye çalışıyor." dedi.

02 Ocak 2018 Salı 17:10
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İsrail muhalefeti ülkeyi Gazze'de savaşa sürüklüyor

KUDÜS

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Libermanİsrail muhalefetinin ülkeyi Gazze'de savaşa sürüklemeye çalıştığını söyledi.

İsrail devlet radyosuna konuşan Savunma Bakanı Liberman, "İsrail muhalefet liderleri, tıpkı Gazze'deki radikal örgütler gibi bizi Gazze'ye yönelik kapsamlı bir savaşa sürüklemeye çalışıyor." dedi.

Muhalefetteki İşçi Partisi lideri Avi Gabbay, hafta sonu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze'den atıldığı iddia edilen roketlere yeterince karşılık vermemekle suçlamıştı.

Gabbay'ın açıklamaları, İsrail'in Gazze'deki bazı hedeflere hava saldırısı düzenlediği bir zamanda gelmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsrail Savunma Bakanı LibermanMuhalefetGazze
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