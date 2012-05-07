İsrail-Mısır seferleri yeniden başladı

Mısır devlet televizyonun haberine göre, El Al Havayolları'na ait bir uçak, gece saat 01.00'de 443 yolcusu ile Kahire Uluslararası Havaalanı'na geldi ve Mısır'dan aldığı 12 yolcu ile sabaha karşı saat 04.00'de Tel Aviv'e uçtu.

El Al Havayolları, Mısır'da İsrail'e karşı başlayan kitlesel protestolardan dolayı 3 ay önce Kahire'ye yaptığı seferleri askıya almıştı.

Mısır'da 25 Ocak 2011'de başlayan halk ayaklanmasından önce El Al Havayolları'nın Kahire'ye günde 3 düzenli seferi bulunuyordu.

Halk ayaklanmasının ardından sefer sayısını günde 1'e düşüren El Al Havayolları'nın, Arap ülkeleri içerisinden sadece Mısır'a seferi bulunuyor.