İsrail Mescid-i Aksa'da namaz için izin belgesi istiyor

RAMALLAH

İsrail ordusunun, "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria'da bir dizi yeni tedbir aldığı belirtildi.

İsrail devlet radyosunun, ordunun açıklamasına dayandırdığı haberine göre, düzenlenen "tehlikeli operasyonlar" nedeniyle Batı Şeria'daki Filistinlilerin hareket alanı, Kudüs ve ülkeye giriş konularında bir dizi özel güvenlik tedbiri alındı.

Haberde, 16 ile 30 yaş arasındaki Filistinli kadınlar ile 30 ile 50 yaş arasındaki Filistinli erkeklerin cuma günleri Mescid-i Aksa'da namaz kılabilmeleri için izin belgesi almaları gerektiği, belirtilen yaş aralığının üzerindeki kadın ve erkeklerin Mescid-i Aksa'ya izin belgesi olmaksızın girebileceği kaydedildi.

Böylece İsrail'in, 40 yaş üstündeki Batı Şerialılara ramazan ayı boyunca cuma günleri Kudüs'e giriş izni verme uygulamasında geri adım attığı dile getiriliyor.

Filistinlilere yönelik baskı artıyor

İsrail ordusunun ayrıca Ramallah'ın kuzeyindeki Beyt İl Kontrol Noktası'nı kapattığı ifade edilen haberde, daha önce gerçekleştirilmiş bir koordinasyon olmadıkça Filistinlilerin giriş ve çıkışının yasaklandığı belirtildi.

Haberde, Filistinlilerin, Ramallah ile El-Calzon Mülteci Kampı arasında ulaşımı sağlayan 60. Cadde'yi de kullanmalarının yasaklandığı bildirildi.

İsrail içerisindeki Filistinlilerin kurduğu "1948 Toprakları İslami Hareketi" tarafından, 10 Haziran'da yapılan açıklamada, ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya akın edilmesi çağrısında bulunulmuştu.

Söz konusu çağrı üzerine İsrail polisinin, Doğu Kudüs'te ramazan ayı boyunca cuma günleri güvenlik önlemlerini artıracağı, Mescid-i Aksa'ya girişlerde 40 yaşın altındaki erkeklere izin verilmeyeceği ancak kadınlar için yaş sınırlaması getirilmediği belirtilmişti.

"Mescid-i Aksa Yahudilere açılacak" iddiası

İsrail ve Ürdün arasında, Yahudi ve Hristiyanların Mescid-i Aksa’ya girebilmesi için müzakere yürütüldüğü iddia edildi.

İsrail’in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Ürdün ve İsrail arasındaki müzakereler birkaç aydır devam ediyor.

İsrail, Ürdün ve Filistin yönetimi arasında yapılan toplantının ardından, "böyle bir adımın Mescid-i Aksa’da barışın sürdürülmesine yardımcı olacağı sonucuna varıldığı" öne sürülen haberde, İsrail Başbakanlık ofisinden bir yetkilinin ise "Mescid-i Aksa'nın statükosu hakkında bir müzakerenin yürütülmediğini" söylediği belirtildi.