Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

İsrail Mescid-i Aksa'da namaz için izin belgesi istiyor

İsrail ordusu, 16 ile 30 yaş arasındaki Filistinli kadınlar ile 30 ile 50 yaş arasındaki Filistinli erkeklerin cuma günleri Mescid-i Aksa'da namaz kılabilmeleri için izin belgesi istiyor.

İsrail Mescid-i Aksa'da namaz için izin belgesi istiyor

İsrail ordusu, 16 ile 30 yaş arasındaki Filistinli kadınlar ile 30 ile 50 yaş arasındaki Filistinli erkeklerin cuma günleri Mescid-i Aksa'da namaz kılabilmeleri için izin belgesi istiyor.

01 Temmuz 2015 Çarşamba 07:41
291 Okunma
İsrail Mescid-i Aksa'da namaz için izin belgesi istiyor
RAMALLAH 

İsrail ordusunun, "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria'da bir dizi yeni tedbir aldığı belirtildi. 

İsrail devlet radyosunun, ordunun açıklamasına dayandırdığı haberine göre, düzenlenen "tehlikeli operasyonlar" nedeniyle Batı Şeria'daki Filistinlilerin hareket alanı, Kudüs ve ülkeye giriş konularında bir dizi özel güvenlik tedbiri alındı. 

Haberde, 16 ile 30 yaş arasındaki Filistinli kadınlar ile 30 ile 50 yaş arasındaki Filistinli erkeklerin cuma günleri Mescid-i Aksa'da namaz kılabilmeleri için izin belgesi almaları gerektiği, belirtilen yaş aralığının üzerindeki kadın ve erkeklerin Mescid-i Aksa'ya izin belgesi olmaksızın girebileceği kaydedildi.

Böylece İsrail'in, 40 yaş üstündeki Batı Şerialılara ramazan ayı boyunca cuma günleri Kudüs'e giriş izni verme uygulamasında geri adım attığı dile getiriliyor.

Filistinlilere yönelik baskı artıyor

İsrail ordusunun ayrıca Ramallah'ın kuzeyindeki Beyt İl Kontrol Noktası'nı kapattığı ifade edilen haberde, daha önce gerçekleştirilmiş bir koordinasyon olmadıkça Filistinlilerin giriş ve çıkışının yasaklandığı belirtildi.

Haberde, Filistinlilerin, Ramallah ile El-Calzon Mülteci Kampı arasında ulaşımı sağlayan 60. Cadde'yi de kullanmalarının yasaklandığı bildirildi.

İsrail içerisindeki Filistinlilerin kurduğu "1948 Toprakları İslami Hareketi" tarafından, 10 Haziran'da yapılan açıklamada, ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya akın edilmesi çağrısında bulunulmuştu.

Söz konusu çağrı üzerine İsrail polisinin, Doğu Kudüs'te ramazan ayı boyunca cuma günleri güvenlik önlemlerini artıracağı, Mescid-i Aksa'ya girişlerde 40 yaşın altındaki erkeklere izin verilmeyeceği ancak kadınlar için yaş sınırlaması getirilmediği belirtilmişti.

"Mescid-i Aksa Yahudilere açılacak" iddiası

İsrail ve Ürdün arasında, Yahudi ve Hristiyanların Mescid-i Aksa’ya girebilmesi için müzakere yürütüldüğü iddia edildi.

İsrail’in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Ürdün ve İsrail arasındaki müzakereler birkaç aydır devam ediyor.

İsrail, Ürdün ve Filistin yönetimi arasında yapılan toplantının ardından, "böyle bir adımın Mescid-i Aksa’da barışın sürdürülmesine yardımcı olacağı sonucuna varıldığı" öne sürülen haberde, İsrail Başbakanlık ofisinden bir yetkilinin ise "Mescid-i Aksa'nın statükosu hakkında bir müzakerenin yürütülmediğini" söylediği belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 01.07.2015 09:01
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - İsrail Mescid-i Aksada Namaz Için Izin Belgesi Istiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ