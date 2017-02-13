Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
light shower snow
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88498
ALTIN
145.931
DOLAR
3.6894
STERLIN
4.6254
EURO
3.9251
Saz ve söz ustalarını buluşturan kültürevi
SON DAKİKA
Saz ve söz ustalarını buluşturan...
Bu tablolar kahve kokuyor
SON DAKİKA
Bu tablolar kahve kokuyor
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
SON DAKİKA
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
Eyfel Kulesi çevresine duvar
SON DAKİKA
Eyfel Kulesi çevresine duvar
Suriyeli çocuklara judo eğitimi
SON DAKİKA
Suriyeli çocuklara judo eğitimi

İsrail meclisi 'sabah ezanı yasağını' oylayacak

İsrail'de sabah ezanının hoparlörden okunmasını yasaklayan yasa tasarısının, 15 Şubat Çarşamba günü mecliste oylanması bekleniyor.

İsrail meclisi 'sabah ezanı yasağını' oylayacak

İsrail'de sabah ezanının hoparlörden okunmasını yasaklayan yasa tasarısının, 15 Şubat Çarşamba günü mecliste oylanması bekleniyor.

13 Şubat 2017 Pazartesi 14:40
9 Okunma
İsrail meclisi 'sabah ezanı yasağını' oylayacak

İsrail'de aşırı sağcı milletvekilleri tarafından hazırlanan ve Yasama İşleri Bakanlık Komisyonunda dün onaylanan "sabah ezanının hoparlörden okunmasını yasaklayan" yasa tasarısının, 15 Şubat Çarşambgünü mecliste oylanması bekleniyor.

Söz konusu yasa, İsrail meclisindeki (Knesset) bu ilk oylamada kabul edilmesi halinde tekrar Yasama İşleri Bakanlık Komisyonuna gönderilecek. Komisyonda görüşüldükten sonra yeniden meclise sevk edilmesi halinde ise ikinci ve üçüncü oylamalar yapıldıktan sonra tasarı yasalaşarak yürürlüğe girecek.

Yasanın yeniden düzenlenmesi için çalışma başlamıştı 

Kamuoyunda ezan yasağı olarak adlandırılan yasa tasarısı "beş vakit ezanı kapsayacak" şekilde geçen aylarda da gündeme gelmiş ancak İsrailli siyasetçiler, Yahudilerin Kutsal Cumartesi (Şabat) günlerinde ve diğer bazı ritüellerinde gün batımı saatinde çaldıkları şofarın da yasaklanma riski bulunduğundan dolayı tasarıya karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli siyasetçilerin bu kaygısını giderecek şekilde yasanın yeniden düzenlenmesi için çalışma başlatmıştı.

"Mescid-i Aksa'dan ezan sesi yükseltmeye devam edeceğiz"

Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri ise konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, ezan yasağına kesinlikle uymayacaklarını söyledi.

Şeyh Sabri, "Biz işgal gücünün bu çerçevede çıkaracağı hiçbir kanuna uymayacağız. Çünkü ezanın yasaklanması İslam dininin temel ahkamıyla çelişiyor. Biz Allah'ın izniyle Mescid-i Aksa'dan ezan sesi yükseltmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLSabah Ezanının Hoparlörden Okunmasını YasaklayanYasa Tasarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de göçmenlere operasyon: 600 gözaltı
ABD'de göçmenlere operasyon: 600 gözaltı
Yemen'deki son durum ve tarafların sahadaki nüfuz alanları
Yemen'deki son durum ve tarafların sahadaki nüfuz alanları
"Bu coğrafyada kaderimiz de kederimiz de ortaktır"
"Bu coğrafyada kaderimiz de kederimiz de ortaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Ruanda'da sağlık çalışanlarına cep telefonu yasaklandı
Ruanda'da sağlık çalışanlarına cep telefonu yasaklandı
Hindistan'da çalınan Nobel Barış Ödülü bulundu
Hindistan'da çalınan Nobel Barış Ödülü bulundu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ