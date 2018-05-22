Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103102
ALTIN
191.807
DOLAR
4.6067
STERLİN
6.1994
EURO
5.4411
Tüketici teknolojisi pazarına 'akıllı telefon' dopingi
Tüketici teknolojisi pazarına 'akıllı telefon'...
'15 yaşımdan beri bunun hayalini kuruyordum'
'15 yaşımdan beri bunun hayalini...
Berfin Gürsoy, Kalplerimizi Topladı 
Berfin Gürsoy, Kalplerimizi Topladı 
“Müzik tutku işidir”
“Müzik tutku işidir”
Nadide Sultan Anne Oldu
Nadide Sultan Anne Oldu

İsrail kurşunu 'hayatını kararttı'

Sağ kulağının üzerinden giren kurşunun sol gözünden çıkması sonucu iki gözünü de tamamen kaybeden 17 yaşındaki Gazzeli Salih Aşur, gerçeklerden habersiz, bandajları açılarak yeniden ışığı görmeyi hayal ediyor.

İsrail kurşunu 'hayatını kararttı'

Sağ kulağının üzerinden giren kurşunun sol gözünden çıkması sonucu iki gözünü de tamamen kaybeden 17 yaşındaki Gazzeli Salih Aşur, gerçeklerden habersiz, bandajları açılarak yeniden ışığı görmeyi hayal ediyor.

22 Mayıs 2018 Salı 14:24
0 Okunma
İsrail kurşunu 'hayatını kararttı'

GAZZE - NUR MAHD ALİ ABU AİSHA

İsrail'in Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesinde sağ kulağının üzerinden giren kurşunun sol gözünden çıkması sonucu iki gözünü de tamamen kaybeden 17 yaşındaki Filistinli Salih Aşur, gerçeklerden habersiz bandajları açılarak yeniden ışığı görmeyi hayal ediyor.

ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için Gazze sınırında 14 Mayıs'ta düzenlenen barışçıl gösterilerde yaralanan Aşur, gözlerini kaybettiğinden habersiz, bir an önce bandajının açılmasını bekliyor. 

Gözlerini kaybetmeden gördüğü "son sahne" şehit düşen Filistinliler oldu

Dünyaya açılan penceresiyle yeniden ışığı ve annesinin güven veren yüzünü görmek isteyen Aşur'un, Gazze'nin doğusundaki El Bureyc Mülteci Kampı'nda gözlerini kaybetmeden hemen önce izlediği "son sahne" ise etrafında şehit düşen ve yaralanan Filistinli kardeşleri oldu.

AA muhabirine konuşan Aşur, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını protesto etmek ve "Nekbe"nin (Büyük Felaket) 70'inci yılını anmak için Gazze sınırındaki gösterilere katıldığını, barışçıl gösterilere bu kadar sert müdahale edileceğini düşünmediklerini ve İsrail'in mermilerine hedef olmamak için yere uzandıklarını anlattı.

"Annemin güven veren yüzünü görmeyi çok özledim"

İsrail'in göstericilere ateş açması sonucu etrafında ölen ve yaralananları gördüğünde ürktüğünü ifade eden Aşur, "İsrail'e ait insansız hava aracı, göstericilerin üzerine 20'den fazla göz yaşartıcı gaz bombası attı. Kapsüllerden biri başıma isabet etti. Etrafımda ölenler ve yaralananlar oldu. Bunlar gördüğüm son sahnelerdi. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Bir süre sonra hastanede olduğumu söylediler. Gözlerimden bandajların çözülmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Annemin güven veren yüzünü görmeyi çok özledim." dedi.

Çocuk doktoru veya cerrah olmak istediğini söyleyen Aşur, "Yaralılara müdahale edebilecek cesaretim var. Doktor olduktan sonra insanların hayatını kurtarmak ve tedavi etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadesini kullandı.  

İslam dünyasına yardım çağrısı

Ebu Urmane, "Salih, sağ kulağının üzerinden giren kurşunun sol gözünden çıkması sonucu gözlerini tamamen kaybetti. Çarşamba günü ameliyata alındı, kurşunun girdiği sol gözü çıkarıldı. Yüzde 30 iyileşme umudu olan sağ gözü de ameliyat sırasında alınmış." diye konuştu.

Filistinli gencin anne ve babasının çok üzgün olduklarını, yurt dışında tedavi imkanı aradıklarını ancak İsrail ablukası nedeniyle bir çok engele takıldıklarını anlatan Ebu Urmane, Aşur'un Gazze dışında tedavisinin tamamlanması için İslam dünyasına ve Arap ülkelerine yardım çağrısında bulundu.   

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail'in katliamları ile ilgili dosya UCM'ye teslim edildi
İsrail'in katliamları ile ilgili dosya UCM'ye teslim edildi
TİKA'dan Gürcistan Yeşilay Cemiyetine destek
TİKA'dan Gürcistan Yeşilay Cemiyetine destek
İran'da yabani mantar zehirlenmesi: 11 ölü
İran'da yabani mantar zehirlenmesi: 11 ölü
Şam tamamen Esed rejiminin kontrolüne girdi
Şam tamamen Esed rejiminin kontrolüne girdi
Filistin Paraguay'ı kınadı
Filistin Paraguay'ı kınadı
Filistin, Aviysat'ın ölümünü 'cinayet' olarak nitelendirdi
Filistin, Aviysat'ın ölümünü 'cinayet' olarak nitelendirdi
'Yasaklar adası'nda 12 yıl sonra bir ilk
'Yasaklar adası'nda 12 yıl sonra bir ilk
Hitler'in 'ölüm tarihi ve nedeni doğrulandı'
Hitler'in 'ölüm tarihi ve nedeni doğrulandı'
Yemen'de memur maaşları 19 aydır ödenmiyor
Yemen'de memur maaşları 19 aydır ödenmiyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ