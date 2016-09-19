İsrail Kudüs'te güvenlik önlemlerini arttırıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Yahudi bayramlarının yaklaşması nedeniyle Kudüs'teki güvenlik önlemlerinin arttırılması talimatını verdiği bildirildi.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, Kudüs ve özellikle Eski Belde'de güvenlik güçleri sayısının artırılması ve düzeni bozma amacı taşıyan her türlü eyleme kararlılıkla karşı koyulması yönünde talimat verdiği ifade edildi.

Netanyahu'nun gelecek ay başlayacak bayram sezonunda milletvekili ve bakanların Mescid-i Aksa ziyaretlerinin yasaklanması, sosyal paylaşım sitelerindeki provokasyonlara karşı çalışmaların yoğunlaştırılması ve İsrail'in Aksa politikası hakkında yayılan yanlış bilgilerin çürütülmesi için çalışacak bir ekibin kurulması talimatı verdiği kaydedildi.

İsrail yönetimi, Yahudi bayramlarının kutlandığı dönemlerde Kudüs'te yerleşimcilere saldırı düzenlenmesi ihtimaline karşılık güvenlik önlemlerini artırıyor.