Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.154
DOLAR
3.8490
STERLİN
5.3464
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

İsrail Kudüs'te güvenlik önlemlerini arttırıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşan bayram sezonu nedeniyle Kudüs'te güvenlik önlemlerinin arttırılması talimatı verdi.

İsrail Kudüs'te güvenlik önlemlerini arttırıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşan bayram sezonu nedeniyle Kudüs'te güvenlik önlemlerinin arttırılması talimatı verdi.

19 Eylül 2016 Pazartesi 09:10
683 Okunma
İsrail Kudüs'te güvenlik önlemlerini arttırıyor

 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Yahudi bayramlarının yaklaşması nedeniyle Kudüs'teki güvenlik önlemlerinin arttırılması talimatını verdiği bildirildi.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, Kudüs ve özellikle Eski Belde'de güvenlik güçleri sayısının artırılması ve düzeni bozma amacı taşıyan her türlü eyleme kararlılıkla karşı koyulması yönünde talimat verdiği ifade edildi.

Netanyahu'nun gelecek ay başlayacak bayram sezonunda milletvekili ve bakanların Mescid-i Aksa ziyaretlerinin yasaklanması, sosyal paylaşım sitelerindeki provokasyonlara karşı çalışmaların yoğunlaştırılması ve İsrail'in Aksa politikası hakkında yayılan yanlış bilgilerin çürütülmesi için çalışacak bir ekibin kurulması talimatı verdiği kaydedildi.

İsrail yönetimi, Yahudi bayramlarının kutlandığı dönemlerde Kudüs'te yerleşimcilere saldırı düzenlenmesi ihtimaline karşılık güvenlik önlemlerini artırıyor.

AA

Son Güncelleme: 19.09.2016 09:11
Anahtar Kelimeler:
İSRAİLBinyamin NetanyahuYahudi BayramlarıKudüsMescid-i Aksa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ