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İsrail, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı açtı

İsrail'in, Mısır'daki saldırıların ardından kapattığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı açtığı bildirildi

İsrail, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı açtı

İsrail'in, Mısır'daki saldırıların ardından kapattığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı açtığı bildirildi

02 Temmuz 2015 Perşembe 10:42
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İsrail, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı açtı

GAZZE - İsrail'in, Mısır'ın Sina Yarımadası'nda dün düzenlenen saldırıların ardından kapattığı bölgenin tek faal ticari sınır kapısı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı açtığı bildirildi.

Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı Müdürü Munir el-Galban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail, dün güvenlik gerekçesiyle kapattığı kapıyı bugün açtı. Gazze'ye yardım, ticari ürün, mazot ve tüp taşıyan yaklaşık 600 kamyon kapıdan giriş yapacak" dedi.

Sina Yarımadası'nda bulunan askeri kontrol noktalarına dün sabah düzenlenen eş zamanlı saldırılarda 17 askerin hayatını kaybettiği, 13'ünün yaralandığı bildirilmiş, saldırının sorumluluğunu ise DAEŞ'e biat ettiğini duyuran Sina Vilayeti adlı örgüt üstlenmişti.

Saldırıların ardından İsrail'in, Mısır-Gazze sınırındaki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapattığı ve Gazze'ye geçmeyi bekleyen tırların girişine izin vermediği duyurulmuştu.

Gazze'nin Refah Sınır Kapısı dışındaki diğer 6 sınır kapısı İsrail'in kontrolünde bulunuyor. Bu kapılardan 4'ü ticari amaçla kullanılıyor. Söz konusu 4 kapıyı haziran 2007'de kapatan İsrail, Beyt Hanun'dan yabancı pasaport taşıyanların, hasta ve iş adamlarının, Kerm Ebu Salim'den ise bazı ticari ürünlerin geçişine izin veriyor, ancak Kerm Ebu Salim Kapısı da çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.

AA

Son Güncelleme: 02.07.2015 11:36
Anahtar Kelimeler:
İSRAİLönce Vatan
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