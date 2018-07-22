Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94082
ALTIN
189.916
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2894
EURO
5.6125
Okçulukta altın madalya
Okçulukta altın madalya
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
"İyi bir forvet arayışımız var"
"İyi bir forvet arayışımız var"
Kazada ölen arkadaşını olay yerinde bırakıp kaçtı
Kazada ölen arkadaşını olay yerinde...
Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 2...
Flaş Haber
Türkiye'de OHAL sona erdi
Kapat

İsrail Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı "sükunet şartıyla" açıyor

İsrail, Gazze'nin tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı, "sükunetin devam etmesi halinde" salı günü açacağını duyurdu.

İsrail Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı "sükunet şartıyla" açıyor

İsrail, Gazze'nin tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı, "sükunetin devam etmesi halinde" salı günü açacağını duyurdu.

22 Temmuz 2018 Pazar 17:22
0 Okunma
İsrail Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı "sükunet şartıyla" açıyor

İsrail, Gazze'nin tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı, "sükunetin devam etmesi halinde" salı günü açacağını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün ve yarın sükunetin devam etmesi halinde salı günü Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nın normal faaliyetine devam etmesine izin verilecek ve aynı zamanda avlanma mesafesi de eski haline dönecek." ifadelerini kullandı.

Liberman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm bunların anahtarı; sınırda çatışmaların, yanan balon ve uçurtmaların olmadığı, ateş açılmadığı ve roketlerin atılmadığı sükunet ortamıdır."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Temmuz'da Partisi Likud'un meclisteki grup toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze'nin yönetimini elinde tutan Hamas'a karşı yeni yaptırımlar getireceklerini belirtmişti.

Bu yaptırımlara İsrail'den Gazze'ye ticari malların girişinin yapıldığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatmakla başlayacaklarını dile getiren Netanyahu, ''Hamas'a karşı derhal çok sıkı önlemleri yürürlüğe koyuyoruz. Önemli bir adım olarak bugün Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatıyoruz. Buna ilave adımlar da atacağız." demişti.

İsrail, 17 Temmuz'da Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı gıda ve ilaç girişi hariç tamamen kapatmış, Gazze açıklarındaki avlanma mesafesini de 9 milden 3 mile düşürmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
GazzeİSRAİLKerm Ebu Salim Sınır Kapısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı hakim karşısına çıkacak
Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı hakim karşısına çıkacak
Raşit Dostum'un uçağının indiği havaalanı civarında patlama
Raşit Dostum'un uçağının indiği havaalanı civarında patlama
Irak'ta 'Peşmergesiz güvenlik olmaz' algısıyla yürütülen Kerkük pazarlığı
Irak'ta 'Peşmergesiz güvenlik olmaz' algısıyla yürütülen Kerkük pazarlığı
İsrailli Dürzi milletvekillerinden "Yahudi ulus devlet" yasasına itiraz
İsrailli Dürzi milletvekillerinden "Yahudi ulus devlet" yasasına itiraz
Japonya'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor
Japonya'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor
Esed rejimi Beyaz Baretliler'in tahliyesine izin vermedi
Esed rejimi Beyaz Baretliler'in tahliyesine izin vermedi
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Bakan Albayrak G20 Aile Fotoğrafı çekimine katıldı
Bakan Albayrak G20 Aile Fotoğrafı çekimine katıldı
Kolombiya'da eski gerillalar Kongrede yemin etti
Kolombiya'da eski gerillalar Kongrede yemin etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ