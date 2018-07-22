İsrail Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı "sükunet şartıyla" açıyor

İsrail, Gazze'nin tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı, "sükunetin devam etmesi halinde" salı günü açacağını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün ve yarın sükunetin devam etmesi halinde salı günü Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nın normal faaliyetine devam etmesine izin verilecek ve aynı zamanda avlanma mesafesi de eski haline dönecek." ifadelerini kullandı.

Liberman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm bunların anahtarı; sınırda çatışmaların, yanan balon ve uçurtmaların olmadığı, ateş açılmadığı ve roketlerin atılmadığı sükunet ortamıdır."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Temmuz'da Partisi Likud'un meclisteki grup toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze'nin yönetimini elinde tutan Hamas'a karşı yeni yaptırımlar getireceklerini belirtmişti.

Bu yaptırımlara İsrail'den Gazze'ye ticari malların girişinin yapıldığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatmakla başlayacaklarını dile getiren Netanyahu, ''Hamas'a karşı derhal çok sıkı önlemleri yürürlüğe koyuyoruz. Önemli bir adım olarak bugün Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatıyoruz. Buna ilave adımlar da atacağız." demişti.

İsrail, 17 Temmuz'da Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı gıda ve ilaç girişi hariç tamamen kapatmış, Gazze açıklarındaki avlanma mesafesini de 9 milden 3 mile düşürmüştü.