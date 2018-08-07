Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
sağanak
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94839
ALTIN
208.282
DOLAR
5.3296
STERLİN
6.9010
EURO
6.1775
Görme engellilerin sesi
Görme engellilerin sesi
CHP'de gündem revizyon
CHP'de gündem revizyon
Küçükbaş kurbanlık fiyatları
Küçükbaş kurbanlık fiyatları
Sanayide TÜBİTAK destekli doktora dönemi
Sanayide TÜBİTAK destekli doktora dönemi
Galatasaray'da gözler lige çevrildi
Galatasaray'da gözler lige çevrildi

"İsrail'in tehditleri UNIFIL'in görev süresini uzatıyor"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, "İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden tehditleri ve bölgedeki istikrarsızlık, ülkenin güneyindeki UNIFIL'in görev süresini uzatmayı kaçınılmaz kılıyor." dedi.

"İsrail'in tehditleri UNIFIL'in görev süresini uzatıyor"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, "İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden tehditleri ve bölgedeki istikrarsızlık, ülkenin güneyindeki UNIFIL'in görev süresini uzatmayı kaçınılmaz kılıyor." dedi.

07 Ağustos 2018 Salı 13:55
0 Okunma
"İsrail'in tehditleri UNIFIL'in görev süresini uzatıyor"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in ülkesine yönelik devam eden tehditleri ve bölgeyi kuşatan istikrarsızlığın Lübnan Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün (UNIFIL) süresini uzattığını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, iki günlük resmi ziyareti kapsamında başkent Beyrut'ta bulunan İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta ve beraberindeki heyeti Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

UNIFIL güçlerinin, Lübnan ordusuyla iş birliği içerisinde Lübnan-İsrail sınırında güven ve istikrarı sağladığına işaret eden Avn, "İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden tehditleri ve bölgedeki istikrarsızlık, ülkenin güneyindeki UNIFIL'in görev süresini uzatmayı kaçınılmaz kılıyor." ifadelerini kullandı.

Ortadoğu istikrarının, Filistin sorununa ilişkin kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözümü gerektirdiği vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Avn, Filistin halkının da 70 yıldan bu yana bu yönde bir çözümü beklediğini kaydetti.

Lübnan-İtalya arasında tarihi ilişkilerin ve ortak kültürel değerlerin olduğuna da değinen Avn, Çin'den sonra Lübnan'a ihracattta ikinci olan İtalya ile ilişkileri tüm alanlarda geliştirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı ayrıca, ülkesindeki Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmesi konusunda İtalya'nın desteklerini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

İtalya Savunma Bakanı Trenta da UNIFIL komutanlığına İtalyan General Stefano Del Col'ün tayin edildiğini hatırlatarak, dolayısıyla Lübnan'ın isteklerini göz önünde bulunduracaklarını söyledi.

Lübnan'ın Suriyeli mülteciler için yaptığı fedakarlığı takdir ettiklerini aktaran Trenta, bu konuda Lübnan'ın yükünü hafifletmeye hazır olduklarının altını çizdi.

İtalya Genelkurmay Başkanı Claudio Graziano'nun da aralarında bulunduğu bir askeri heyetin başında Lübnan'a gelen Bakan Trenta, dün Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Saad el-Hariri ile de bir araya gelmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mişel AvnİSRAİLUNIFILElisabetta TrentaBaabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Rusya ABD'ye destek oluyor"
"Rusya ABD'ye destek oluyor"
ABD Başkanı Trump'tan İran yaptırımları mesajı
ABD Başkanı Trump'tan İran yaptırımları mesajı
Yaptırımların gölgesinde İran’daki protesto gösterileri
Yaptırımların gölgesinde İran’daki protesto gösterileri
Esed rejimi temmuzda 528 kez varil bombası kullandı
Esed rejimi temmuzda 528 kez varil bombası kullandı
İsrail'den Gazze'ye saldırı: 2 şehit
İsrail'den Gazze'ye saldırı: 2 şehit
Ünlü Türk pizzacıya ABD'de 4 ödül birden
Ünlü Türk pizzacıya ABD'de 4 ödül birden
Brezilya sınırını Venezuelalı göçmenlere kapattı
Brezilya sınırını Venezuelalı göçmenlere kapattı
ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları resmen başladı
ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları resmen başladı
Kanada'dan Suudi Arabistan'a cevap
Kanada'dan Suudi Arabistan'a cevap

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ