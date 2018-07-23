Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94082
ALTIN
189.513
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2808
EURO
5.6125
Okçulukta altın madalya
Okçulukta altın madalya
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
"İyi bir forvet arayışımız var"
"İyi bir forvet arayışımız var"
Kazada ölen arkadaşını olay yerinde bırakıp kaçtı
Kazada ölen arkadaşını olay yerinde...
Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 2...
Flaş Haber
Türkiye'de OHAL sona erdi
Kapat

İsrail'in Suriye'ye saldırdığı iddia edildi

Suriye'de Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'in Hama'da rejime ait askeri üssü vurduğunu öne sürdü.

İsrail'in Suriye'ye saldırdığı iddia edildi

Suriye'de Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'in Hama'da rejime ait askeri üssü vurduğunu öne sürdü.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:48
0 Okunma
İsrail'in Suriye'ye saldırdığı iddia edildi

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Hama'daki Masyaf bölgesinde bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini iddia etti.

Rejimin haber ajansı SANA'da yer alan haberde, İsrail'e ait savaş uçaklarının, dün akşam rejimin Masyaf üssündeki bir askeri noktayı vurduğu belirtildi.

Haberde, İsrail'in ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra'da "yenilen" teröristlerine destek olmayı hedeflediği, saldırı neticesinde sadece hasar oluştuğu öne sürüldü.

İsrail, henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Masyaf, rejimin kimyasal silah tesislerinden birinin yer aldığı bölge olarak biliniyor.

İsrail, son 3 ay içinde Suriye'nin Humus, Kuneytra, Dera ve Şam'da rejim ve destekçisi İran'a ait askeri noktalara saldırılar düzenlemişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeİSRAİLBeşşar Esed RejimiHama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ürdün'den Suriye'deki 422 Beyaz Baretliye geçiş izni
Ürdün'den Suriye'deki 422 Beyaz Baretliye geçiş izni
İsrail askerleri Filistinli çocuğu şehit etti
İsrail askerleri Filistinli çocuğu şehit etti
İsrail Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı "sükunet şartıyla" açıyor
İsrail Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı "sükunet şartıyla" açıyor
Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı hakim karşısına çıkacak
Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı hakim karşısına çıkacak
Raşit Dostum'un uçağının indiği havaalanı civarında patlama
Raşit Dostum'un uçağının indiği havaalanı civarında patlama
Irak'ta 'Peşmergesiz güvenlik olmaz' algısıyla yürütülen Kerkük pazarlığı
Irak'ta 'Peşmergesiz güvenlik olmaz' algısıyla yürütülen Kerkük pazarlığı
İsrailli Dürzi milletvekillerinden "Yahudi ulus devlet" yasasına itiraz
İsrailli Dürzi milletvekillerinden "Yahudi ulus devlet" yasasına itiraz
Japonya'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor
Japonya'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor
Esed rejimi Beyaz Baretliler'in tahliyesine izin vermedi
Esed rejimi Beyaz Baretliler'in tahliyesine izin vermedi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ