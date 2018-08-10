Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97002
ALTIN
230.147
DOLAR
5.9070
STERLİN
7.5324
EURO
6.7718
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı geldi 
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı...
Görme engellilerin sesi
Görme engellilerin sesi
CHP'de gündem revizyon
CHP'de gündem revizyon
Küçükbaş kurbanlık fiyatları
Küçükbaş kurbanlık fiyatları

İsrail'in saldırıları bir aileyi daha parçaladı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hamile bir kadın ile 1,5 yaşındaki kızı şehit olurken baba ağır yaralandı.

İsrail'in saldırıları bir aileyi daha parçaladı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hamile bir kadın ile 1,5 yaşındaki kızı şehit olurken baba ağır yaralandı.

10 Ağustos 2018 Cuma 13:14
0 Okunma
İsrail'in saldırıları bir aileyi daha parçaladı

İsrail'in dün Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında bir aile trajedisi daha yaşandı. Dokuz aylık hamile İnas Muhammed Ebu Hammaş ile 1,5 yaşındaki kızı Beyan saldırıda şehit düşerken, ağır yaralanan baba Muhammed (29) ise yoğun bakıma alındı.

Gazze Şeridi'nde İsrail sınırına 3 kilometre uzaklıktaki Deyr el-Belah kentinde yaşayan Ebu Hammaş ailesi İsrail'in dün gece düzenlediği saldırıların kurbanı oldu.

Komşuları Ebu Hammaş ailesinin evinin saldırılarda isabet aldığını ancak yarım saat sonra öğrendi. Eve gelen komşular İnas, kızı Beyan ve henüz anne karnındaki bebeğin parçalanmış cesetleriyle karşılaştı. Evin beyaz duvarları masumların kanıyla kırmızıya dönmüştü.

"Tek suçları Filistinli olmak"

İnas'ın kız kardeşi İman (19), yaşadığı acıyı AA muhabirine şöyle anlattı:

"Evlerinin bombalanacağını ve kızıyla birlikte uyurken şehit olacağını hiç düşünmedim. Onların tek suçu Filistinli olmak. Evin bu şekilde bombalanıp hamile ablam, kızı ve eşine karşı böyle çirkin bir suç işlenmesi akla gelir miydi."

Ablasının, küçük kızı Beyan'a çok düşkün olduğunu ve sürekli fotoğraflarını çekip Facebook sayfasına koyduğunu söyleyen İman, "Rezzan ismini vermeyi istediği ikinci kızının doğmasını bekliyordu. Her anne gibi o da çocukları için güzel bir gelecek hayal ediyordu." dedi.

İnas'ın Gazze'deki Ezher Üniversitesi'nde Temel Eğitim Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğunu aktaran İman, "İnas, öğretmen olmak istiyordu ama İsrail onun bu hayalini yok etti. Küçük bir kız çocuğu, annesi ve daha dünyaya gelmemiş bir bebeğin suçu neydi." sözleriyle öfkesini dile getirdi.

Aynı acıyı daha önce de yaşadılar

Baba Muhammed'in ablası Fayize (49) de kardeşinin yoğun bakımda tedavi görmesine ve eşiyle kızının cansız bedenlerinin de tek bir tabut içinde defnedilmesine inanamadığını söyledi.

Muhtar isimli 23 yaşındaki diğer kardeşinin yaklaşık 2 ay önce Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde şehit olduğunu aktaran Fayize, "Muhtar'ın şehadetinde yaşadığımız şoku bugün İnas ve Beyan için yaşıyoruz. Bugün aynı sahne daha acı verici bir şekilde tekerrür ediyor." ifadelerini kullandı.

"Sanki kaderi onu çağırdı"

Muhammed'in ağabeyi Ekrem (42) ise kardeşinin Sudan'da polis akademisi eğitimini tamamlayarak 2 yıl önce Gazze'ye döndüğünü, önceleri onların yanında kaldığını ancak ev küçük geldiği için Deyr El-Belah'ta ev kiraladığını söyledi.

"Bu evi seçti. Sanki kaderi onu çağırdı." diyen Ekrem, kardeşinin ailesini kaybettiğinden haberdar olmadığını ve yaşarsa bunun şokunu nasıl atlatacağını bilmediğini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gazze ŞeridiİSRAİLİnas Muhammed Ebu Hammaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye'de tehcir ve esaretin gölgesinde seçim yapılacak
Suriye'de tehcir ve esaretin gölgesinde seçim yapılacak
Afganistan 26 yıl sonra hava sahasının kontrolünü sağladı
Afganistan 26 yıl sonra hava sahasının kontrolünü sağladı
Afganistan'da Taliban tarihi Gazne kentine saldırdı
Afganistan'da Taliban tarihi Gazne kentine saldırdı
Çinli Müslümanlar cami yıkım kararını protesto etti
Çinli Müslümanlar cami yıkım kararını protesto etti
Ürdün İslami Çalışma Cephesi Genel Sekreteri hayatını kaybetti
Ürdün İslami Çalışma Cephesi Genel Sekreteri hayatını kaybetti
Otomotiv devlerinden usulsüzlük itirafı
Otomotiv devlerinden usulsüzlük itirafı
Suudi Arabistan'ın askeri harcamaları yüzde 34 arttı
Suudi Arabistan'ın askeri harcamaları yüzde 34 arttı
Lavrov gelecek hafta Ankara'ya geliyor
Lavrov gelecek hafta Ankara'ya geliyor
Yemen'de çocukları taşıyan otobüse saldırı
Yemen'de çocukları taşıyan otobüse saldırı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ