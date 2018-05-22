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İsrail'in katliamları ile ilgili dosya UCM'ye teslim edildi

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in katliamları ile ilgili dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) teslim etti.

İsrail'in katliamları ile ilgili dosya UCM'ye teslim edildi

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in katliamları ile ilgili dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) teslim etti.

22 Mayıs 2018 Salı 14:22
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İsrail'in katliamları ile ilgili dosya UCM'ye teslim edildi

LAHEY

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in katliamları ile ilgili dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) teslim etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Riyad El-Maliki
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