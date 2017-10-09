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"İsrail'in desteği bize yalnızca zarar verir"

İsrail ve Kürt ilişkilerine 1970'li yıllarında tanıklık eden eski siyasetçilerden Osman, İsrail'in Kürtlere desteğinin yarardan çok zarara sebep olacağını dile getirdi.

"İsrail'in desteği bize yalnızca zarar verir"

İsrail ve Kürt ilişkilerine 1970'li yıllarında tanıklık eden eski siyasetçilerden Osman, İsrail'in Kürtlere desteğinin yarardan çok zarara sebep olacağını dile getirdi.

09 Ekim 2017 Pazartesi 13:49
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"İsrail'in desteği bize yalnızca zarar verir"

Irak'taki Kürtler ve İsrail arasındaki ilk temaslara tanıklık eden eski siyasetçi Mahmud Osmanİsrail'in geçmişte de Kürtleri kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak istediğini belirterek, İsrail'in desteğinin yarardan çok zarara sebep olacağını dile getirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin kara kutusu olarak bilinen Osman, bizzat tanıklık ettiği İsrail-Kürt ilişkisi ve referandum sürecinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Barzani'ye destek açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Kürt yetkililerin İsrail'e kapılarını açmamalarını ifade ettim"

İsrail ve Iraklı Kürtler arasındaki temasın 1970'li yılların başında başladığını hatırlatan Osman, bu ilişkilerin hiçbir zaman Kürtlerin lehine olmadığını belirterek şunları ifade etti:

"1975'ten önce İsrail ile ilişkilerimiz vardı ancak bu ilişkiler bize hiçbir fayda sağlamadı. Geçmişte olduğu gibi şimdi de bu ilişki bizim açımızdan zarardan başka bir şey değil. Eğer İsrail bizi desteklerse Arap ve diğer İslam ülkeleri bize karşı durur. O halde bir kazanç elde ettik mi? İsrail bizim için ne yapacak? İsrail'in bizimle sınırı yok. Onun için benim hiçbir zaman bu ilişkiye gönlüm razı olmadı ve bunu olumsuz bir faktör olarak görüyorum. Kürt yetkililerin İsrail'e kapılarını açmamalarını ifade ettim çünkü sadece zarara uğruyoruz."

"İsrail'in vaatleri sadece sözde"

İsrail'in resmi olarak bir Kürt devletini desteklemediğini, vaatlerin sadece sözde olduğunu savunan Osman, "İsrail resmi olarak Kürt devletinin kurulmasını desteklemiyor. Sadece İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bununla ilgili ifadeleri var. O da Amerika'nın uyarısından sonra sessiz kaldı. Her şey sözde kalıp geçti çünkü İsrail, ABD'nin stratejisinin dışına çıkamaz." değerlendirmesinde bulundu.

25 Eylül'de yapılan gayrimeşru referanduma destek mitinglerinde İsrail bayraklarının kaldırılmasına da değinen Osman, "İsrail bayraklarının dalgalandırılması kötü bir davranış. İnsanlar bunu kişisel olarak yapmış olabilir ancak yine de doğru değildi çünkü bize karşı olanlar bundan fayda sağlıyor ve 2'nci İsrail olacağımızı savunuyorlar. İsrail'in desteği bize yalnızca zarar verir." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakMahmud OsmanİSRAİLIKBY
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