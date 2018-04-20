Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
111441
ALTIN
174.116
DOLAR
4.0334
STERLİN
5.6705
EURO
4.9657
Terim'e para cezası
Terim'e para cezası
CHP'den 'internet' raporu
CHP'den 'internet' raporu
"Elbette adayımız olacak"
"Elbette adayımız olacak"
11 film vizyonda
11 film vizyonda
Burak Öksüzoğlu 'Ordular'la Geldi 
Burak Öksüzoğlu 'Ordular'la Geldi 

İsrail'in barışçıl gösterilere doğrulttuğu 'tehlikeli silahları'

İsrail güçleri, Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterileri bastırmak için derin yaralanmalara ve organ parçalanmalarına neden olan tehlikeli silahlar kullanıyor.

İsrail'in barışçıl gösterilere doğrulttuğu 'tehlikeli silahları'

İsrail güçleri, Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterileri bastırmak için derin yaralanmalara ve organ parçalanmalarına neden olan tehlikeli silahlar kullanıyor.

20 Nisan 2018 Cuma 11:21
15 Okunma
İsrail'in barışçıl gösterilere doğrulttuğu 'tehlikeli silahları'

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen barışçıl gösterileri bastırmak için "derin yaralanmalara ve organ parçalanmalarına neden olan tehlikeli silahlar" kullandığı, bunun da hayatını kaybedenlerin sayısını artırdığı belirtiliyor.

Sağlık yetkilileri ve mağdurlar barışçıl göstericilere karşı kullanılan silahlar ve etkilerine ilişkin konuştu.

"İsrail organ parçalanmalarına neden olan mermi kullanıyor"

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, "İsrail ordusu, insanların vücudunda parçalanmalara ve derin yaralara neden olan yeni tür gerçek mermi kullanıyor." dedi.

Bunun genellikle ölümle sonuçlanan tehlikeli sağlık problemlerine yol açması nedeniyle İsrail ordusunun kullandığı "en tehlikeli mermi" olduğunu söyleyen Kudra, "Bakanlığın türünü belirleyemediği bu mermi çeşidi, yaralının vücudunun birden fazla kısmında yaralanmalara, kemik, kas, damar ve organlarda parçalanmalara neden oluyor." diye konuştu.

Kudra, gösterilerde yaralananlara uzun süreli müdahalelerde bulunduklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

Bu tür mermilerle vurulan yaralılara uzun cerrahi müdahalelerde bulunulduğu, yoğun tıbbi takibe alındığı ve uzun süren tedavi sürecine tabi tutulduğunu aktaran Kudra, "Kurşun vücudu deliyor ve içeride patlıyor. Şarapnel parçaları sadece hedef alınan bölgeye değil birçok organa zarar veriyor. Aynı zamanda bu kurşunlar vücudu delip geçebiliyor." 

"İsrail güçlerinin kullandığı gazın içeriği bilinmiyor"

İsrail ordusunun ayrıca yüzlerce Filistinlinin boğulma tehlikesi geçirdiği gaz bombaları kullandığına işaret eden Kudra, "Şu ana kadar bunun ne çeşit bir gaz olduğunu da öğrenemedik. Gaz şiddetli kasılma nöbetlerine, kalp atışının hızlanmasına, kusmaya ve şiddetli öksürüğe neden oluyor." ifadelerini kullandı. 

İsrail'in saldırılarının tanıkları anlatıyor

Gazze'nin doğu sınırındaki gösterilerde yaralanan ve haftalardır tedavi gören Fahd Zehd (28), vurulduğunda diz ekleminin dağıldığını ve bacağında büyük bir yara oluştuğunu söyledi.

Yaralanma nedeniyle bacak kemiğinin 8,5 santimetresini kaybettiğini ve damarlarında yırtılma meydana geldiğini ifade eden Zehd, çok şiddetli bir kanama geçirdiğini dile getirdi. Zehd, ayaklarında hala şiddetli ağrılar olduğunu ifade etti.

Gösterilerde İsrail güçlerince atılan gazdan etkilenen ve bacağına isabet eden kurşun sonucu yaralanan Ali Eşref (31) de iki hafta önce yaralanmasına rağmen halen tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Gaz bombaları atıldığında hareket edemediğini, gözlerinde şiddetli yanma olduğunu ve nefes alamadığını söyleyen Eşref, doktorların ülser teşhisinde bulunduğunu ve olayın üzerinden günler geçmesine rağmen yemek yediğinde hala kustuğunu belirtti.

Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin protestoculara gerçek mermiyle ateş açması sonucu 35 Filistinli şehit oldu, birçoğu gerçek mermiyle olmak üzere 3 bin 500'den fazla Filistinli yaralandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gazze ŞeridiBüyük Dönüş YürüyüşüBarışçıl GösterilerİSRAİL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki lider arasında özel telefon hattı
İki lider arasında özel telefon hattı
Japonya'da yanardağ 250 yıl sonra faaliyete geçti
Japonya'da yanardağ 250 yıl sonra faaliyete geçti
İsveç'te Müslümanlara hakaret edene para cezası
İsveç'te Müslümanlara hakaret edene para cezası
Kırgızistan'da hükümet düştü
Kırgızistan'da hükümet düştü
İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem
İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem
Barbara Bush hayatını kaybetti
Barbara Bush hayatını kaybetti
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Güvence olmadan evlerine dönmek istemiyor
Güvence olmadan evlerine dönmek istemiyor
Küba'da Castro devri sona eriyor
Küba'da Castro devri sona eriyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle avukat kartviz İstanbul Fatura Basımı
    Yazılım: TE Bilişim