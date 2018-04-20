İsrail'in barışçıl gösterilere doğrulttuğu 'tehlikeli silahları'

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen barışçıl gösterileri bastırmak için "derin yaralanmalara ve organ parçalanmalarına neden olan tehlikeli silahlar" kullandığı, bunun da hayatını kaybedenlerin sayısını artırdığı belirtiliyor.

Sağlık yetkilileri ve mağdurlar barışçıl göstericilere karşı kullanılan silahlar ve etkilerine ilişkin konuştu.

"İsrail organ parçalanmalarına neden olan mermi kullanıyor"

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, "İsrail ordusu, insanların vücudunda parçalanmalara ve derin yaralara neden olan yeni tür gerçek mermi kullanıyor." dedi.

Bunun genellikle ölümle sonuçlanan tehlikeli sağlık problemlerine yol açması nedeniyle İsrail ordusunun kullandığı "en tehlikeli mermi" olduğunu söyleyen Kudra, "Bakanlığın türünü belirleyemediği bu mermi çeşidi, yaralının vücudunun birden fazla kısmında yaralanmalara, kemik, kas, damar ve organlarda parçalanmalara neden oluyor." diye konuştu.

Kudra, gösterilerde yaralananlara uzun süreli müdahalelerde bulunduklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

Bu tür mermilerle vurulan yaralılara uzun cerrahi müdahalelerde bulunulduğu, yoğun tıbbi takibe alındığı ve uzun süren tedavi sürecine tabi tutulduğunu aktaran Kudra, "Kurşun vücudu deliyor ve içeride patlıyor. Şarapnel parçaları sadece hedef alınan bölgeye değil birçok organa zarar veriyor. Aynı zamanda bu kurşunlar vücudu delip geçebiliyor."

"İsrail güçlerinin kullandığı gazın içeriği bilinmiyor"

İsrail ordusunun ayrıca yüzlerce Filistinlinin boğulma tehlikesi geçirdiği gaz bombaları kullandığına işaret eden Kudra, "Şu ana kadar bunun ne çeşit bir gaz olduğunu da öğrenemedik. Gaz şiddetli kasılma nöbetlerine, kalp atışının hızlanmasına, kusmaya ve şiddetli öksürüğe neden oluyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarının tanıkları anlatıyor

Gazze'nin doğu sınırındaki gösterilerde yaralanan ve haftalardır tedavi gören Fahd Zehd (28), vurulduğunda diz ekleminin dağıldığını ve bacağında büyük bir yara oluştuğunu söyledi.

Yaralanma nedeniyle bacak kemiğinin 8,5 santimetresini kaybettiğini ve damarlarında yırtılma meydana geldiğini ifade eden Zehd, çok şiddetli bir kanama geçirdiğini dile getirdi. Zehd, ayaklarında hala şiddetli ağrılar olduğunu ifade etti.

Gösterilerde İsrail güçlerince atılan gazdan etkilenen ve bacağına isabet eden kurşun sonucu yaralanan Ali Eşref (31) de iki hafta önce yaralanmasına rağmen halen tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Gaz bombaları atıldığında hareket edemediğini, gözlerinde şiddetli yanma olduğunu ve nefes alamadığını söyleyen Eşref, doktorların ülser teşhisinde bulunduğunu ve olayın üzerinden günler geçmesine rağmen yemek yediğinde hala kustuğunu belirtti.

Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin protestoculara gerçek mermiyle ateş açması sonucu 35 Filistinli şehit oldu, birçoğu gerçek mermiyle olmak üzere 3 bin 500'den fazla Filistinli yaralandı.