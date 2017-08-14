İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular tıbbi ihmale bırakılıyor

Filistinli gruplar, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların kasıtlı olarak tıbbi ihmale maruz bırakıldığını belirtti.

Fetih Hareketi, Hamas, İslami Cihad, Filistin Kurtuluş Cephesi, Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi yetkililerinin de aralarında bulunduğu Filistinli gruplar, Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Örgütünün binası önünde ortak basın açıklaması yaptı.

Filistinli grupların sözcüsü Yasir Salih, İsrail hapishanelerinde sağlık sorunu yaşayan tutuklu sayısının bin 500'e ulaştığını ifade ederek, "Filistinli tutuklular, çeşitli hastalıklardan şikayetçi. İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular kasıtlı tıbbi ihmale maruz bırakılıyor." dedi.

İsrail'in "bu tür uygulamalarına son verilmesi ve tutukluların hayatının kurtarılması" için uluslararası insan hakları kurumlarına çağrıda bulunan Salih, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin can güvenliğinden İsrail Hapishaneler İdaresinin sorumlu olduğunu vurguladı.

Filistin makamlarının resmi verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.