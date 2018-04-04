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İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocuk sayısı 350

İsrail hapishanelerinde halihazırda 350 Filistinli çocuğun bulunduğu bildirildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocuk sayısı 350

İsrail hapishanelerinde halihazırda 350 Filistinli çocuğun bulunduğu bildirildi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 14:11
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İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocuk sayısı 350

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Esirler Cemiyeti'nden 5 Nisan Filistin Çocuk Günü münasebetiyle yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail'in yıl başından bu yana 353 çocuğu gözaltına aldığı ve bunlardan 3'ünü serbest bıraktığı belirtildi.

İsrail yönetiminin 2017 yılının Ocak ayından bu yılın şubat ayı sonuna kadar çocuklara yönelik ev hapsiyle alakalı 102 karar aldığı ve bu çocukların çoğunun Kudüs'ten olduğu aktarılan açıklamada, ev hapsi süresini dolduran çocuklardan 25'inin cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Tutuklu çocukların, gözaltına alındıkları andan itibaren ihlallere maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, uluslararası insan hakları kuruluşlarından Filistinli çocukların himayesi için harekete geçmesi istendi.

İsrail işgali altındaki Filistin'de yaşayan çocukların acılarına dikkati çekmek amacıyla her yıl 5 Nisan'da çeşitli etkinliklerle Filistin Çocuk Günü kutlamaları yapılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FilistinIsrail HapishaneleriİSRAİL
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