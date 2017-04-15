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İsrail hapishanelerinde 6 bin 500 Filistinli tutuklu var

İşgal yıllarının başından bu yana yaklaşık 1 milyon kişiyi gözaltına alan İsrail'in hapishanelerinde halen 57'si kadın, 300'ü çocuk 6 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail hapishanelerinde 6 bin 500 Filistinli tutuklu var

İşgal yıllarının başından bu yana yaklaşık 1 milyon kişiyi gözaltına alan İsrail'in hapishanelerinde halen 57'si kadın, 300'ü çocuk 6 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.

15 Nisan 2017 Cumartesi 15:53
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İsrail hapishanelerinde 6 bin 500 Filistinli tutuklu var

İsrail hapishanelerinde 57'si kadın, 300'ü çocuk 6 bin 500 Filistinli tutuklunun bulunduğu bildirildi.

"Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin İstatistik Merkezi, Filistin Esir İşleri Heyeti", yaklaşan Filistin Esirler Günü münasebetiyle ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in işgal yıllarının başından bu yana yaklaşık 1 milyon kişiyi gözaltına aldığı hatırlatılarak, İntifada yıllarında tutuklu sayısının arttığı ve zor dönemlerden geçen Filistinlilerin rastgele gözaltılara maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, resmi verilere göre, 28 Eylül 2000 yılında başlayan Aksa İntifadası'ndan bu yana 15 bini çocuk, bin 500'ü kadın, 70'i eski bakan veya milletvekili yaklaşık 100 bin Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Halihazırda ise 6 bin 500 Filistinlinin İsrail hapishanelerinde tutuklu olduğu belirtilen açıklamada, Filistinli tutuklular içinde 13'ü kız çocuğu 57 kadının bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada tutuklulardan 300'ünün çocuk, 500'ünün idari tutuklu olduğu, 44'ünün 20'den fazla yılını hapiste geçirdiği aktarıldı.

İsrail'in yıl başından bu yana aralarında kadın milletvekili Semira el-Halayika'nın da bulunduğu 6 milletvekilini gözaltına aldığı kaydedilen açıklamada, toplam tutuklu vekil sayısının ise 13'e ulaştığı bilgisi verildi.

Filistin'de özgürlüğüne kavuşan ilk mahkum olarak bilinen Mahmud Bekir Hicazi'nin İsrail tarafından serbest bırakıldığı gün olan 17 Nisan, 1974'ten bu yana her yıl "Filistin Esirler Günü" olarak kutlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLFilistinli Tutuklu
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