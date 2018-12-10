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İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede

Ramallah'ın girişinde birçok ev ve iş yerine baskın düzenleyen İsrail güçlerine Filistinliler tepki gösterirken, İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede

Ramallah'ın girişinde birçok ev ve iş yerine baskın düzenleyen İsrail güçlerine Filistinliler tepki gösterirken, İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:46
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İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede

KUDÜS

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah kentinin kuzey girişinde birçok ev ve iş yerine baskın düzenledi.

Bölgedeki bazı güvenlik kameralarına da el koyan İsrail güçlerine Filistinliler tepki gösterdi.

Olayların büyümesinin ardından İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede çıktı.

İsrail güçleri Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.

Arbedede şu ana kadar yaralanan olmadığı bildirilirken bölgedeki gerginliğin devam ettiği aktarıldı.

İsrail güçleri, dün akşam Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında bir durakta bekleyenlerin üzerine ateş açılmasının ardından bölgedeki baskınlarını artırdı.

Ramallah kentinin bazı girişlerini kapatan ve Ramallah'a bağlı beldelere baskın düzenleyen İsrail güçleri en az 16 Filistinliyi de gözaltına aldı.

Yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında dün akşam durakta bekleyenlerin üzerine hareket halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu biri ağır olmak üzere 6 İsrailli yaralanmıştı.

Olayın ardından araçta bulunan saldırgan veya saldırganlar bölgeden kaçmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsrail GüçleriFilistinlilerArbede
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